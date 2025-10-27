Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato arrestato in Albania Armando Bako, latitante da oltre dieci anni, nell’ambito di un’operazione condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli e coordinata dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello. L’uomo era destinatario di un provvedimento di cumulo pene per un totale di 29 anni di reclusione, in quanto riconosciuto appartenente a un’associazione a delinquere di stampo mafioso e coinvolto nel traffico internazionale di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato reso possibile grazie a una lunga attività investigativa e alla cooperazione internazionale di polizia.

Un arresto dopo una lunga latitanza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, Armando Bako era riuscito a sottrarsi alla giustizia dal mese di aprile 2013, quando era stato emesso il primo ordine di esecuzione per la carcerazione. In quell’occasione, era stato condannato a 22 anni di reclusione per associazione a delinquere di stampo mafioso e traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Da allora, il latitante aveva fatto perdere le proprie tracce, riuscendo a eludere i controlli delle forze dell’ordine per oltre dieci anni.

Le accuse e il provvedimento di cumulo pene

Nel corso degli anni, ulteriori approfondimenti giudiziari hanno portato all’emissione di un provvedimento di cumulo pene, che ha determinato la condanna definitiva a 29 anni di reclusione per Armando Bako. Le accuse a suo carico riguardano la partecipazione a un’associazione a delinquere di stampo mafioso, dedita al traffico internazionale di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti. Le indagini hanno permesso di ricostruire una rete di approvvigionamento che coinvolgeva la Colombia, la Spagna e l’Albania.

La fuga e la cattura in Albania

Per oltre dieci anni, Bako ha vissuto da latitante, riuscendo a sfuggire alla cattura grazie all’utilizzo di diversi alias. Gli investigatori hanno ricostruito i suoi spostamenti e i metodi utilizzati per nascondere la propria identità. Anche al momento dell’arresto, avvenuto in Albania, l’uomo ha tentato di ingannare le autorità fornendo uno degli pseudonimi già utilizzati in passato. Tuttavia, la collaborazione tra le forze di polizia italiane e albanesi ha permesso di identificarlo e procedere all’arresto.

IPA