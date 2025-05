Incendia il portone di casa di due donne a Benevento, forte esplosione: arrestato 47enne

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arrestato a Benevento un 47enne che è stato fermato per atti persecutori nei confronti di due donne. Le manette sono scattate dopo che l’uomo ha appiccato un incendio davanti al portone del condominio dove vivono le vittime, causando l’esplosione di due tombini.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della Squadra Volante e della Squadra Mobile sono intervenuti prontamente sul luogo dell’incendio. Dopo aver raccolto le prime informazioni, sono riusciti a identificare e raggiungere l’indagato presso la sua abitazione. Durante la perquisizione, è stata trovata una tanica contenente residui di benzina, compatibile con quella usata per l’attentato incendiario.

Contesto di molestie

Le indagini hanno rivelato che l’uomo aveva già precedenti per reati contro la persona e in materia di stupefacenti. Le due donne e il loro nucleo familiare erano stati oggetto di ripetute molestie e minacce, al punto da dover cambiare le proprie abitudini di vita per paura delle reazioni dell’uomo.

Conseguenze legali

All’esito delle attività di rito, l’uomo è stato arrestato per atti persecutori e condotto presso la casa circondariale locale in attesa dell’udienza di convalida. Inoltre, è stato deferito in stato di libertà per il delitto di danneggiamento a seguito di incendio e porto abusivo di arma impropria. Maggiori dettagli sull’operazione sono disponibili sul sito della Polizia di Stato di Benevento.

Fonte foto: IPA