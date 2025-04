La nuova stagione de I Cesaroni senza Antonello Fassari: l'inizio delle riprese e l'uscita in televisione

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

La morte di Antonello Fassari è già un grande vuoto tra gli attori che da anni allietano gli italiani con i loro personaggi interpretati per I Cesaroni. Recentemente, dopo l’annuncio ufficiale di Claudio Amendola, le riprese per la nuova stagione sono iniziate gettando hype tra i fan più affezionati. Circolano, inoltre, le prime stime sulla data in cui I Cesaroni – Il Ritorno sbarcherà sul piccolo schermo.

La nuova stagione de I Cesaroni

Il 15 ottobre 2023 Claudio Amendola, intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo, aveva detto: “Belli I Cesaroni, eh? Vediamo”. E quel “vediamo” ha riacceso le speranze. La sesta e (per ora) ultima stagione della serie televisiva che racconta le avventure di una bottiglieria del quartiere Garbatella di Roma si è conclusa nel 2014.

Il 4 febbraio 2025, infine, Niccolò Centioni – noto per il ruolo di Rudi Cesaroni – sui suoi canali social ha pubblicato la foto del copione della nuova stagione.

Il 17 marzo – come in precedenza anticipato da TvBlog – sono iniziate le riprese de I Cesaroni – Il Ritorno. Secondo le indiscrezioni nella settima stagione ritroveremo Claudio Amendola, Max Tortora, Niccolò Centioni ma sono ancora da chiarire le presenze di altri membri storici del cast, come nel caso di Elena Sofia Ricci.

La stessa, in un’intervista a Belve, aveva detto: “Mi avevano chiesto di fare un cameo, ma no (…) Ci sono delle cose che è bene che finiscano, ad un certo punto”.

Quando uscirà Il Ritorno

Secondo TvBlog la settima stagione de I Cesaroni potrebbe sbarcare sul piccolo schermo tra la fine del 2005 e l’inizio del 2006. Per il momento non è dato avere altri dettagli.

Nel frattempo l’intera serie è arrivata su Netflix, una coincidenza che permette ai fan rimasti indietro o ai più appassionati di recuperare le stagioni precedenti o di fare un ripasso.

La morte di Antonello Fassari

Il 5 aprile 2025 una tragedia ha colpito la produzione e il cast: a 72 anni è morto Antonello Fassari. L’attore da tempo aveva problemi di salute legati all’angina pectoris e in passato aveva lottato contro ansia e depressione.

Appresa la notizia, Claudio Amendola ha riferito all’Ansa: “In cuor nostro sapevamo, per via della malattia, che la serie gli sarebbe stata dedicata ma lo aspettavamo qua al suo posto”. “Anche con Ricky Memphis che prende un poco il suo posto: Antonello è e resterà l’oste Cesare alla Garbatella”, ha concluso l’amico e collega.