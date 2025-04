Antonello Fassari dei Cesaroni è morto a 72 anni, i messaggi di cordoglio di colleghi attori e vip

Molti i messaggi di attori, personaggi televisivi e vip vari per la morte di Antonello Fassari, famoso per aver impersonato l’oste Cesare Cesaroni nella nota serie televisiva, oltre a molti altri ruoli recitando anche in Romanzo Criminale e Suburra. Fassari è morto a 72 anni dopo una lunga malattia.

Claudio Amendola

Queste le parole di Claudio Amendola all’Ansa: “Sarai per sempre mio fratello. Sapevamo che questa settima stagione sarebbe stata dedicata a lui, perché aveva questa malattia. Ma non eravamo pronti. Per me è un pezzo di vita che va via, è dura anche parlare. Mi aspetto che stia borbottando da qualche parte lassù”.

Ludovico Fremont

Ludovico Fremont è l’attore che ne I Cesaroni interpretava il personaggio di Walter Masetti. Nel suo messaggio di cordoglio, Fremont ha citato il tormentone di Cesare Cesaroni:

“Antone… che te devo di’… i discorsi dell’accademia nazionale Silvio d’Amico, de Ronconi, de Strehler, der teatro, der cinema… che bello quanno io e te parlavamo ar telefono… de Roma, de sto lavoro, de che vordi dedica tutta la vita a sto grande circo, dove se ride e se piagne… io te dico na cosa sola… grazie! E comunque, “che amarezza”!”

Oltre a I Cesarioni, Claudio Amendola recitò con Antonello Fassari in Suburra nel 2015, sotto la regia di Stefano Sollima.

Piotta

“Grazie Antonè, è stato bello conoscerti e poter lavorare con te… che la terra ti sia lieve!”. Questo il messaggio del musicista Piotta, divenuto famoso anni fa per il tormentone “Supercafone”.

Fulvio Abbate

Fulvio Abbate, giornalista, scrittore e opinionista tv, “piange Antonello Fassari, amico del cuore, qui a leggere un frammento de ‘La peste nuova’. Nessuno come lui”.

Luca Abete

“È stato bello conoscerti”, è il messaggio d’addio dell’inviato di Striscia la notizia Luca Abete.

Frankie hi-nrg mc

Questo il messaggio di cordoglio del cantante Frankie hi-nrg mc, al secolo Francesco Di Gesù:

“Antonello Fassari lo conobbi il giorno della mia prima esibizione televisiva ad Avanzi, nel marzo del 1992. Mi si avvicinò amichevole e sorridente, sfoggiando una bellissima maglietta dei Public Enemy e citando KRS- One. Qualche tempo dopo scoprii che era autore e interprete di “Roma di notte”, un pezzo del 1984, uno dei primissimi rap in italiano (scritta con Lele Marchitelli e scratchata da @fabercucchetti). Ci mancherai, con la tua ruvida gentilezza”.

Ivan Zazzaroni

“Abbiamo perso il sorriso e la dolcezza di #AntonelloFassari, un attore che ispirava simpatia. Che era casa. Mi ha sempre ricordato il compagno di classe più amato rincontrato dopo tanti anni”.

