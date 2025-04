È morto Antonello Fassari, l'attore de I Cesaroni, Romanzo Criminale e Avanzi: aveva 72 anni

Addio ad Antonello Fassari: l’amato Cesare della fortunata serie televisiva I Cesaroni è morto a 72 anni. È stato uno dei volti più iconici del cinema italiano. Da tempo soffriva di problemi di salute. Fassari aveva ricoperto ruoli importanti in diversi film, da Romanzo Criminale a Suburra.

È morto Antonello Fassari

A 72 anni è morto Antonello Fassari. Come riportato in apertura, da tempo l’attore soffriva di problemi di salute. Come ricorda Il Messaggero, lo aveva rivelato lui stesso in un’intervista rilasciata a La volta buona: da tempo lottava contro ansia e depressione che lo avevano colpito dopo la separazione dalla moglie, ma soprattutto stava curando un’angina.

Solamente nel 2024 erano state annunciate le riprese della settima stagione de I Cesaroni, una delle serie televisive italiane più apprezzate dal pubblico.

Antonello Fassari, uno dei volti più amati de I Cesaroni, è morto a 72 anni

La serie televisiva, infatti, era ferma alla sesta stagione uscita nel piccolo schermo nel 2014. Il 24 febbraio 2025 erano iniziate le riprese della tanto attesa sesta stagione, un felice ritorno di un cast che per anni aveva allietato il pubblico facendo diventare il quartiere romano della Garbatella un luogo di pellegrinaggio per i più appassionati.

Ne I Cesaroni Antonello Fassari interpretava l’oste Cesare Cesaroni, un personaggio presente sin dalla prima stagione della fiction televisiva. Insieme a Claudio Amendola e Max Tortora rappresentava il trio portante di tutte le stagioni.

Dall’Accademia a I Cesaroni

Classe 1952, Antonello Fassari era nato a Roma e sin dalla giovane età aveva scoperto la sua passione per il mondo dello spettacolo. Per questo motivo nel 1975 si diplomò all’Accademia d’arte drammatica Silvio d’Amico. Successivamente iniziò a maturare le sue prime esperienze radiofoniche e televisive.

Fra le più note ricordiamo Avanzi, uno show satirico andato in onda su Rai 3 dal 1991 al 1993. In quel tempo Antonello Fassari andava in onda insieme ad altri comici come Corrado Guzzanti e Stefano Masciarelli. Dal 2006 entrò definitivamente nel cuore degli italiani interpretando Cesare Cesaroni nella fortunata serie televisiva al fianco di Claudio Amendola, Max Tortora ed Elena Sofia Ricci.

Il cinema, da Romanzo Criminale a Suburra

Suoi furono i ruoli in alcune delle pellicole più note e apprezzate del cinema italiano. Dopo l’esordio in Atsalut Pader (1979) di Paolo Cavara, partecipò ad alcuni film comici come Selvaggi (1995) di Carlo Vanzini e altri film d’autore come Pasolini, un delitto italiano di Marco Tullio Giordana nel quale indossò i panni di Rocco Mangia, avvocato di Pino Pelosi (interpretato da Carlo de Filippi).

Antonello Fassari continuò a recitare in altri film importanti per la scena italiana, come in Romanzo Criminale (2005) di Michele Placido nel quale interpretò Ciro Buffoni e Suburra (2015) di Stefano Sollima. In quest’ultimo comparve all’inizio del film nel ruolo del padre di Sebastiano, interpretato da Elio Germano. Nel 2000 firmò il suo primo film da regista, Il segreto del giaguaro, con la partecipazione del rapper Piotta. Solamente due anni fa un altro volto de I Cesaroni si è spento troppo presto: Marzia Ubaldi, 85 anni, è morta il 21 ottobre 2023.