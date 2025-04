La risposta del padre di Ilaria Sula a Mark Samson dopo la lettera di scuse: "Assassino, ha perso tempo"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il padre di Ilaria Sula, la ragazza di 22 anni uccisa il 25 marzo scorso a Roma, ha attaccato l’assassino reo confesso della figlia, che ha scritto una lettera alla famiglia della vittima per scusarsi di quello che aveva fatto.

L’attacco del padre di Ilaria Sula

“Le scuse non esistono. Non ci sono scuse e quello che ha scritto non mi interessa. Ha perso tempo”. Così ha commentato Flamur Sula, il padre di Ilaria Sula, la lettera di scuse annunciata da Mark Samson, assassino reo confesso della figlia.

“A Mark, a quell’assassino, gliel’ho chiesto, ‘ma tu c’entri niente con questa storia che Ilaria è scomparsa?’ Lui mi ha risposto ‘io l’amo Ilaria. Non le farei mai del male’. E invece glielo aveva fatto” ha ricordato il padre della vittima.

Il padre di Ilaria Sula ha rilasciato questa intervista nello studio dell’avvocato Giuseppe Sforza che rappresenta la famiglia, raccontando quanto successo in commissariato poche ore dopo la scomparsa della figlia.

La Lettera di Mark Samson

Nella mattinata dell’11 aprile l’avvocato difensore di Mark Samson ha diffuso una lettera, scritta dal 23enne reo confesso omicida di Ilaria Sula direttamente dalla propria cella.

“È banale chiedere le scuse per il dolore che ho recato, ma voglio chiedere scusa a Ilaria, non l’ho rispettata quando lei mi ha voluto lasciare. Sono impazzito di dolore ed ho perso il controllo” scrive Samson nella lettera.

“Non sto cercando di diminuire le mie responsabilità o di sfuggire alle conseguenze del mio gesto, sono pronto a pagare le mie colpe senza alcuna scusante” conclude il 23enne.

Il commento della madre di Ilaria

Durante l’intervista ha parlato anche Gezime Sula, la madre di Ilaria, che si è rivolta alla madre di Samson, che ha confessato di aver aiutato il figlio a ripulire la propria casa, dove Ilaria secondo la confessione sarebbe stata uccisa, dal sangue.

“Quella non è una madre, una madre come lei non deve esistere” ha detto Gezime, giudicando duramente quanto fatto dalla madre di Samson.

“Una madre non può aiutare un figlio a nascondere un cadavere, a nascondere nostra figlia. Non so che cuore possa avere“, ha poi concluso.