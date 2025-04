Mark Samson "flirtava con due turiste" dopo il femminicidio di Ilaria Sula: il racconto choc di un amico

I tasselli per rimettere in ordine le fasi che hanno preceduto e seguito il femminicidio di Ilaria Sula continuano a sparpagliarsi sul tavolo degli inquirenti. A quanto pare Mark Samson, dopo averla uccisa, avrebbe flirtato con due turiste mentre sorseggiava un drink di fronte al Pantheon. Lo racconta Maher, un amico del 23enne.

Cosa ha fatto Mark Samson dopo il femminicidio

Il Messaggero riporta il racconto che Maher, un amico di Mark Samson, già ascoltato dalla polizia. Maher ha la stessa età del reo confesso e riferisce quanto accaduto durante la sera del 26 marzo. Secondo gli ultimi sviluppi delle indagini – ma anche secondo un autovelox che avrebbe fotografato la Ford nera a Poli alle 18 dello stesso giorno – proprio il 26 marzo Ilaria Sula è stata uccisa e il suo corpo nascosto in un dirupo sul monte Guadagnolo.

Maher racconta che quella sera “siamo andati in un locale al Pantheon” e Mark Samson “aveva la mano gonfia“. Il reo confesso si sarebbe giustificato dicendo che “aveva fatto a botte in strada contro due uomini sotto casa di Ilaria Sula”.

Fonte foto: IPA Dopo il femminicidio di Ilaria Sula il reo confesso Mark Samson avrebbe flirtato con due turiste, lo racconta un amico del 23enne

Mark Samson aveva raggiunto il locale “con la sua macchina, mi auguro che dentro non ci fosse il cadavere di Ilaria“, dice Maher. Se la ricostruzione degli investigatori fosse corretta, in quel momento (era la sera del 26 marzo, ricordiamo) il cadavere della vittima sarebbe già stato abbandonato nella scarpata vicino Capranica Prenestina.

Arrivati al locale vicino al Pantheon, Mark Samson “sembrava scosso”, uno stato d’animo che Maher aveva attribuito alla fine della relazione con Ilaria Sula. Poco più tardi il reo confesso “scherzava come sempre”, assumendo un atteggiamento più rilassato.

Il presunto flirt con due turiste

Maher, ancora, racconta al Messaggero che Mark “rideva, scherzava e ballava”, poi “abbiamo fatto serata e rimorchiato due turiste” con le quali i due amici si sarebbero trattenuti fino alle tre del mattino.

In quel momento già circolavano gli appelli per Ilaria Sula, che risultava scomparsa dalle 21:30 del 25 marzo, quando era uscita dall’appartamento in affitto del quartiere di San Lorenzo per raggiungere l’abitazione dei Samson, in via Homs, nel quartiere africano.

Il cadavere di Ilaria Sula era nell’auto?

È il sospetto che Maher affida al Messaggero. Dopo aver salutato le due turiste i due amici avevano continuato il loro giro fino all’Arco di Travertino per mangiare un kebab. Lì vicino vive proprio Maher, e quella notte Mark avrebbe dovuto dormire in casa dell’amico. “Quando gli ho proposto di lasciare la macchina lì e di tornare insieme a casa si è opposto. Non voleva lasciarla incustodita nemmeno per qualche ora”.

Nella stessa sera gli amici sarebbero stati fermati dalla polizia per un controllo, durante il quale Mark Samson “era estremamente a disagio. Continuava a guardare dietro“. Per questo Maher sospetta che il corpo di Ilaria Sula fosse ancora dentro l’auto. Ciò potrebbe essere improbabile: Mark avrebbe incontrato gli amici la sera del 26, ma la serata – compreso l’incontro con le due turiste, stando al racconto di Maher – si sarebbe protratto fino alle prime ore del giorno 27.

Secondo le indagini, Mark avrebbe abbandonato il corpo di Ilaria Sula intorno alle 18 del 26 marzo, quindi potrebbe aver raggiunto gli amici dopo essere rientrato dal monte Guadagnolo.