Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto e una denuncia il bilancio di un’operazione straordinaria di controllo del territorio condotta dalla Polizia di Stato nel quartiere Barriera Milano. L’azione, svolta nei giorni scorsi, ha portato al sequestro di oltre un chilo di sostanze stupefacenti e a sanzioni amministrative per esercizi commerciali della zona. L’intervento è stato coordinato dal Commissariato di Polizia “Barriera di Milano” e ha visto la partecipazione di diverse forze dell’ordine, con l’obiettivo di contrastare fenomeni di spaccio e garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

Operazione “Alto Impatto”: il bilancio dell’intervento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il controllo straordinario “Alto Impatto” ha interessato varie aree del quartiere Barriera Milano a Torino. L’attività ha coinvolto pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte, il Reparto Mobile locale, le unità cinofile della Polizia di Stato, personale della Guardia di Finanza, dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale. L’azione congiunta ha permesso di monitorare in modo capillare il territorio, con particolare attenzione alle zone considerate più sensibili sotto il profilo della sicurezza urbana.

Arrestato un cittadino senegalese: sequestrati oltre un chilo di droga

Durante i controlli, gli agenti hanno proceduto all’arresto di un cittadino senegalese di 29 anni, trovato in possesso di oltre un chilo di sostanze stupefacenti. In particolare, sono stati sequestrati 940 grammi di cocaina e 130 grammi di crack. Gli accertamenti successivi hanno rivelato che il ventinovenne era già destinatario di un ordine di carcerazione, dovendo scontare una pena di due anni di reclusione per la violazione delle norme sulle sostanze stupefacenti. L’uomo è stato quindi condotto in carcere, mentre la droga è stata sottoposta a sequestro.

Denunciato un altro straniero per resistenza a pubblico ufficiale

Nel corso della stessa operazione, un altro cittadino straniero è stato denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo avrebbe opposto resistenza durante le fasi di identificazione e controllo, rendendo necessario l’intervento degli agenti per riportare la situazione alla calma. La denuncia è stata formalizzata e il soggetto dovrà rispondere del reato contestato nelle sedi opportune.

Controlli e sanzioni in Largo Giulio Cesare

In Largo Giulio Cesare, le forze dell’ordine hanno identificato cinque persone che si comportavano in modo molesto nell’area. Per tutti è stato emesso un ordine di allontanamento, ai sensi dell’articolo 2 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), valido per 48 ore. Il provvedimento mira a prevenire situazioni di degrado e a tutelare la sicurezza dei residenti e dei frequentatori della zona.

Sanzionati esercizi commerciali: multe per 2000 euro

Durante i controlli, sono stati ispezionati tre esercizi commerciali. Due di questi, un minimarket e una gastronomia, sono stati sanzionati amministrativamente per un totale di 2000 euro. Le irregolarità riscontrate hanno riguardato il mancato rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento alla sicurezza e all’igiene. Le autorità hanno sottolineato l’importanza di tali verifiche per garantire il rispetto delle regole e la tutela della salute pubblica.

Proseguiranno i controlli nel quartiere Barriera Milano

Le forze dell’ordine hanno annunciato che i controlli straordinari proseguiranno con regolarità nel quartiere Torino. L’obiettivo è quello di mantenere alta l’attenzione sulle aree più critiche della città e di prevenire fenomeni di criminalità e illegalità. L’azione coordinata tra le diverse forze di polizia rappresenta un modello di intervento efficace per rispondere alle esigenze di sicurezza espresse dai cittadini.

IPA