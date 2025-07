Moglie di Carlo Vanzina contro Enrico, deve restituirgli i soldi: "Capace di fare questo a un fratello morto"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Enrico Vanzina vince la battaglia legale contro la famiglia del fratello Carlo, morto nel 2018. La moglie di Carlo Vanzina, Elisabetta Melidoni, e le due figlie dovranno restituire 391 mila euro che erano stati prestati al regista dalla International Video 80, la società con cui i due fratelli producevano i loro film. La vedova aveva attaccato Enrico, dicendo che era “capace di fare tutto questo a un fratello morto”.

La battaglia legale tra Enrico Vanzina e la famiglia di Carlo

Si è chiusa (almeno per ora) la battaglia legale tra Enrico Vanzina e la famiglia del fratello Carlo, la cognata Elisabetta Melidoni e le due figlie Isotta e Assia.

La moglie di Carlo Vanzina e le figlie sono state condannate dal tribunale di Roma a restituire 391 mila euro alla società di produzione International Video 80 con cui i fratelli Vanzina hanno realizzato decine di film.

Si tratta di soldi che il regista deceduto nel 2018 aveva ottenuto in prestito tra il 2016 e il 2018 dalla società di famiglia, per far fronte a “necessità personali e familiari”.

Denaro mai restituito e finito al centro di una disputa iniziata nel 2020, quando Enrico aveva chiesto alla cognata di rimettere a posto i conti della società.

Melidoni, insieme alle figlie, detiene la quota maggioritaria dell’azienda, pari al 45%, contro il 40% di Enrico, mentre il restante 15% è diviso tra altri due soci.

La moglie di Carlo Vanzina deve restituire i soldi

Il Messaggero riferisce che c’erano stati dei tentativi di conciliazione, non andati a buon fine. Enrico Vanzina aveva quindi citato in giudizio la cognata e le nipoti chiedendo la restituzione di quei soldi.

Nei giorni scorsi è arrivata la sentenza: per i giudici le eredi di Carlo hanno beneficiato di un “arricchimento ingiustificato“, ritenendo “reticente” Melidoni nella redazione dell’inventario.

Il consulente tecnico nominato dal tribunale ha certificato il totale di 391 mila euro che la vedova di Carlo Vanzina dovrà restituire, compresi interessi e spese legali.

Scontro anche in ambito penale

Oltre al civile, lo scontro tra Enrico Vanzina e la vedova di Carlo va avanti anche sul fronte penale.

Elisabetta Melidoni aveva denunciato Enrico Vanzina per truffa, ma la procura aveva chiesto e ottenuto dal gip l’archiviazione.

A sua volta il regista ha querelato la cognata per calunnia, in questo caso il giudice si deve ancora esprimere.

La vedova di Carlo aveva detto che Enrico era “capace di fare tutto questo a un fratello morto”.

“Da quando è iniziata la disputa con la signora Melidoni, continuando a vivere un profondo dolore per la scomparsa di Carlo, non ho mai voluto fare dichiarazioni”, ha detto Enrico Vanzina al Messaggero. “Per me contano solo le verità processuali acclarate”.