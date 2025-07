Money Awards 2025, la bussola del merito per le imprese italiane che fanno la differenza

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

In un’Italia che cerca ogni giorno nuovi motori di crescita, arriva un riconoscimento destinato a lasciare il segno. Si chiama Money Awards 2025 e si presenta come uno specchio che riflette il volto migliore dell’impresa italiana, quello che osa, innova e cresce per davvero. L’iniziativa firmata Money.it, portale di riferimento per chi segue l’economia con sguardo critico e informato, con questa prima edizione si pone l’ambizioso obiettivo di restituire valore ai numeri, alla trasparenza e alla sostenibilità.

Dietro ai Money Awards 2025 c’è la convinzione che fare impresa oggi significhi saper associare la solidità economica a una visione imprenditoriale sempre più moderna. Non basta crescere ma serve crescere bene. Serve contribuire a un tessuto produttivo più etico e che risponda alle esigenze attuali. E proprio in questa prospettiva, i premi celebrano i fatturati, ma anche quelle idee che cambiano le regole del gioco.

L’Italia delle PMI protagonista

L’ossatura dell’economia italiana è fatta di piccole e medie imprese, spesso poco visibili ma incredibilmente vitali. I Money Awards 2025 nascono proprio per portare alla ribalta questa risorsa nascosta. La categoria principale che assegna i Growth Money Awards per Eccellenza della Crescita (suddivisa per macro-aree: Nord, Centro e Sud Italia) si rivolge alle società che abbiano superato una soglia minima di fatturato e mirano a raccontare un’Italia produttiva che, silenziosamente, continua a innovare e ad esportare talento.

I tre premi in palio, basati sulla crescita percentuale di fatturato su base annuale certificata da Creditsafe, data provider e sponsor ufficiale dell’iniziativa, sono suddivisi per area geografica:

Eccellenza della crescita – Nord Italia 2025

Eccellenza della crescita – Centro Italia 2025

Eccellenza della crescita – Sud Italia e Isole 2025

Crescita, innovazione, sostenibilità: il triplice volto del merito

Ma sarebbe riduttivo pensare ai Money Awards come a una mera classifica. Oltre alle performance economiche, l’iniziativa guarda in profondità, premiando quelle aziende che investono in sostenibilità, migliorando la qualità della vita aziendale e del contesto in cui lavorano, e che fanno dell’innovazione una strategia per sviluppare servizi, prodotti e tecnologia al passo coi tempi che cambiano rapidamente.

Così nascono le due categorie speciali dei Future Money Awards: riconoscimenti attribuiti a progetti che abbiamo un impatto reale nel proprio contesto, sia attraverso tecnologie all’avanguardia che mediante iniziative ambientali o sociali ad alto impatto. La selezione delle imprese che hanno presentato candidatura, affidata a una giuria di esperti del settore e di Money.it, dà voce alle storie aziendali che possono provare a ispirare il progresso futuro.

Questi i Future Money Awards, conferiti dalla giuria degli esperti del settore e di Money.it:

Eccellenza della sostenibilità 2025

Eccellenza dell’innovazione 2025

Accanto a tali categorie, si allineano anche quelle speciali dei People’s Money Awards. Queste prevedono un riconoscimento riservato al Miglior e-Commerce ed è destinata alle imprese digitali attive nel commercio B2C, un settore che ha conosciuto un’accelerazione impetuosa negli ultimi anni, e che rappresenta oggi uno dei pilastri della nuova economia digitale. Senza dimenticare poi le startup innovative iscritte agli albi speciali e con almeno un bilancio depositato: realtà agili, spesso guidate da giovani imprenditori, che costruiscono il domani affrontando un confronto globale con spirito pionieristico e destinatarie del premio per Miglior startup innovativa.

Per i People’s Money Awards, il pubblico di Money.it – che valuta le imprese candidate tramite votazione – assegna:

Miglior e-commerce 2025

Miglior startup innovativa 2025

La partecipazione a entrambe le categorie speciali è accessibile su candidatura fino al 30 settembre, rappresenta un’ulteriore garanzia per le imprese partecipanti, che possono vedere riconosciuti i propri risultati in un contesto competitivo e di alto profilo.

L’evento di gala per la premiazione

Il prossimo 27 novembre, il Radisson Blu GHR Hotel di Roma sarà il palcoscenico della serata di gala in cui avverrà la premiazione delle aziende vincitrici. La cerimonia dei Money Awards 2025 sarà un’occasione concreta di incontro tra chi muove l’economia del Paese. Imprenditori, innovatori, investitori e professionisti si ritroveranno per condividere idee, visioni e progetti.

La cena di gala, condotta da Luca La Mesa – imprenditore e volto noto dell’ecosistema startup italiano, nonché fondatore di Carriere.it e uFirst – sarà l’occasione per raccontare le storie di successo, ma anche per intrecciare relazioni e scoprire nuove sinergie.

Un riconoscimento concreto, quello dei Money Awards, che si traduce anche in servizi offerti da Money.it e dai partner, oltre alla cena di gala e a un pernottamento nella struttura che ospita l’evento.

Un premio che guarda al futuro

Le candidature sono già aperte, e c’è tempo fino al 30 settembre 2025 per partecipare alle sezioni speciali. Per tutte le informazioni, regolamento e dettagli sulle modalità di adesione, il sito ufficiale dell’iniziativa è il punto di riferimento per le imprese che intendono partecipare al concorso.