Morta Valentina Tomada, l'attrice de Il paradiso delle signore e Don Matteo si è spenta a 55 anni per malattia

È morta a 55 anni Valentina Tomada, attrice romana che ne “Il Paradiso delle Signore” interpretava il ruolo di Palma Rizzo. Tomada aveva preso parte anche alle riprese di “Don Matteo”, “Incantesimo”, “Centovetrine”, “Vivere”, “Provaci ancora Prof” e “Un Passo dal cielo”, fra gli altri. L’attrice si è spenta per una malattia non specificata.

L’annuncio della morte

La triste notizia è stata annunciata via Instagram dall’attrice Emanuela Grimalda: “Non è possibile Valentina! Valentina Tomada. Tutto quello che avremmo potuto e non sarà”.

L’ultimo video di Valentina Tomada

Un paio di settimane fa, l’attrice aveva pubblicato il suo ultimo video su Instagram: “Ladies and gentlemen, I’m back! Un po’ sconquassata. Un po’ provata. Preoccupata. Ma sempre io. I’m back”.

Questo l’annuncio, ironico, a corredo del video: “Ah, e non mi fate sentire la leonessa combattente e combattiva perché mi incazzo proprio”.

Con la sua associazione culturale denominata “Car Boot Market” di Roma, Valentina Tomada aveva fondato il Fabriano Film Fest. Da sei anni il festival cinematografico era diretto da lei.

Era un’artista poliedrica, che nel suo percorso aveva saggiato diversi linguaggi, fra i quali il teatro sperimentale, la danza classica e il teatro danza. Come attrice aveva collezionato una decina di premi.

Sul piccolo schermo l’esordio era avvenuto nel 1999 con “Senso di colpa” per la regia di Massimo Spano. L’ultimo lavoro per la tv era stato “Un passo dal cielo” per la regia di Jan Michelini. Aveva inoltre prestato la voce per una serie di spot e reti televisive, fra le altre cose.

Altro lutto a Il Paradiso delle Signore

Poco prima di Valentina Tomada, erano scomparsi Andrea Savorelli e Pietro Genuardi, anche loro attori de “Il Paradiso delle Signore”.

Nella famosa fiction, Savorelli (30 anni) interpretava il ruolo di Pietro Conti, figlio di Edoardo e Beatrice. Genuardi (62 anni) dava il volto al capo-magazziniere Armando Ferraris.