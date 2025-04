Morto Andrea Savorelli, attore de Il Paradiso delle Signore: lo straziante annuncio della sorella su Instagram

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La sorella di Andrea Savorelli, giovane attore noto per i suoi ruoli in alcune fiction Rai, tra cui Il Paradiso delle Signore, ha annunciato la morte del fratello, che sarebbe avvenuta un mese fa e di cui non si era saputo nulla a causa della riservatezza di Savorelli, assente dai social.

L’annuncio della morte di Andrea Savorelli

Con un lungo post su Instagram, Alessandra Savorelli, sorella dell’attore Andrea Savorelli, ha annunciato la morte del fratello. Il decesso sarebbe avvenuto un mese fa, ma il pubblico era rimasto completamente all’oscuro.

“Un mese senza te… Ti amo, ovunque tu sia, buon viaggio vita e luce mia” ha commentato la sorella dell’attore, famoso soprattutto per aver interpretato Pietro Conti, personaggio della fiction Rai Il Paradiso delle Signore.

Le cause della morte sono del tutto sconosciute. Savorelli era molto giovane, anche se la sua vita privata era tenuta così riservata che non è di dominio pubblico nemmeno la sua età. Interpretava un personaggio appena diciottenne.

Le voci e l’assenza dai social

Nelle scorse settimane si erano diffuse alcune voci che riportavano di problemi di salute di Savorelli, ma non era stata possibile nessuna verifica. La presenza social del ragazzo era infatti praticamente nulla.

Le uniche attività erano riconducibili a un profilo Instagram gestito da fan. Nulla che l’attore avesse mai utilizzato in prima persona. Anche per questa ragione, la notizia del decesso è arrivata soltanto a un mese dall’effettiva scomparsa del ragazzo.

Il risultato di questa riservatezza poco comune, specialmente nel mondo dello spettacolo, è che le informazioni pubbliche su Savorelli sono pochissime. Si sa soltanto che ha studiato presso il Centro Nazionale di Cinematografia.

Il ruolo ne Il Paradiso delle Signore

Come detto, Andrea Savorelli ha recitato nel ruolo di Pietro Conti, figlio di Edoardo e Beatrice, nella fiction Rai del pomeriggio Il Paradiso delle Signore. Il suo personaggio ha poco più di 18 anni ed è stato centrale nella quinta stagione.

Oltre a questo ruolo, aveva anche recitato in un’altra fiction Rai, Doc – Nelle tue Mani, nella quale aveva però interpretato un personaggio secondario. Il suo ruolo ne Il Paradiso delle Signore era stato il più importante della sua breve carriera.