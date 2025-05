Morto Domenico Canu dei Planet Funk, il chitarrista della band aveva 66 anni: l'annuncio sui social

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Domenico Canu, chitarrista dei Planet Funk, è morto all’età di 66 anni. L’annuncio del decesso del musicista è arrivato sui canali social della band, fondata dallo stesso Canu assieme ai due tastieristi Marco Baroni e Alex Neri e al bassista Sergio Della Monica alla fine degli anni Novanta.

Morto Domenico Canu: l’annuncio dei Planet Funk

Ad annunciare la morte di Domenico Canu è stato un post pubblicato sui canali social dei Planet Funk nella mattinata di lunedì 26 maggio, alle ore 11,36.

Nel messaggio si legge: “È con grande dolore che comunichiamo la prematura scomparsa di Domenico Gigi Canu che si è spento oggi all’età di 66 anni. Informazioni sulle esequie verranno comunicate appena possibile”.

Fonte foto: ANSA

I Planet Funk, vincitori dei premi come miglior gruppo, miglior rivelazione e miglior artista dance nel 2002, con il presentatore Piero Chiambretti in uno scatto dell’epoca.

Domenico Canu morto per un cancro al colon

Stando a quanto riferito da Il Fatto Quotidiano, Domenico Canu aveva un cancro al colon ed è morto in una clinica privata a Camaldoli.

Chi era Domenico Canu, chitarrista dei Planet Funk

Domenico Gigi Canu è stato un chitarrista, arrangiatore, produttore e cantautore. Sul finire degli anni Novanta ha co-fondato i Planet Funk con i due tastieristi Marco Baroni e Alex Neri e il bassista Sergio Della Monica (morto nel 2018).

La band è nata dalla fusione tra i napoletani Souled Out (Alessandro Sommella, Domenico Gigi Canu e Sergio Della Monica) e i sarzanesi Kamasutra, ossia Marco Baroni e Alex Neri.

I Planet Funk hanno raggiunto il successo con canzoni come “Chase the Sun” (2000) e “Inside All the People” (2001) e hanno festeggiato recentemente i 25 anni di carriera con un nuovo brano intitolato “Nights in White Satin”, rilettura del classico dei Moody Blues del 1967.

Il ricordo di Domenico Canu

Il musicista Roberto Angelini, storico volto di Propaganda Live, è stato tra i primi a ricordare Domenico Canu sui social. Il suo messaggio: “Mi mancherai tantissimo Gigi. Con te ho vissuto tra le esperienze più belle in questa vita di musica. Sei stato un faro. Un maestro di autenticità. Abbracciami forte Sergio. Senza i Planet Funk, lo studio di Posillipo, il delicato, le partite alla play, Londra, non sarei quello che sono oggi. A te Gigi devo davvero tanto. Mi stringo alla famiglia e agli amici stretti. E non smetterò mai di ringraziarti per avermi insegnato a proteggere il bambino che è in noi attraverso il quale era possibile”.