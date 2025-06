Omicidio a Racale, Teresa Sommario uccisa dal figlio Filippo Manni "perché mi aveva rimproverato"

Filippo Manni, accusato dell’omicidio della madre Teresa Sommario a Racale, ha rivelato le ragioni che lo hanno spinto al delitto. Stando alla sua confessione, l’omicidio sarebbe stato scatenato da un rimprovero ricevuto dalla madre, che lo avrebbe sgridato per essere entrato in casa senza salutare. “Mi si è spento tutto”, avrebbe detto Manni al magistrato.

Omicidio a Racale: la confessione di Filippo Manni

“Ad un certo punto mi si è spento tutto”: queste le parole del 21enne Filippo Manni, accusato dell’omicidio della madre Teresa Sommario, avvenuto a Racale in provincia di Lecce.

In presenza del suo avvocato Francesco Fasano e del magistrato, il giovane avrebbe raccontato di una lite. La madre 53enne del ragazzo lo avrebbe rimproverato per essere entrato in casa senza salutare.

L’omicidio è avvenuto a Racale (Lecce) il 17 giugno

Secondo la ricostruzione della vicenda, all’origine delle liti tra Sommario e suo figlio ci sarebbero anche delle questioni legate all’auto.

Manni, infatti, ha avuto un recente incidente, che ha danneggiato l’automobile dei genitori.

21enne uccide la madre Teresa Sommario con un’ascia: “Altre volte l’ho pensato”

“Sono salito al piano di sopra, ho preso l’ascia e l’ho uccisa”, ha poi raccontato Filippo Manni al magistrato.

Il giovane ha inoltre rivelato di aver pensato anche altre volte, “per scherzo”, di uccidere Teresa Sommario.

“Altre volte per scherzo l’ho pensato dicendoglielo e oggi l’ho fatto”: queste le parole del 21enne. Il quale sembra aver mostrato segni di ravvedimento per il brutale omicidio.

La fuga e la confessione

Dopo aver commesso l’omicidio, Filippo Manni si era dato alla fuga. È stato tuttavia fermato dopo breve tempo dai Carabinieri, grazie alla segnalazione di un passante, che lo ha notato aggirarsi per le vie di Racale.

Una volta giunto in caserma, il ragazzo ha quasi subito confessato.

Il giovane che ha ucciso la madre Teresa Sommario è originario del comune, ma vive a Roma, dove studia Economia. Il 21enne reo confesso è stato descritto dai concittadini come un ragazzo tranquillo.