Omicidio Bruno Sette a Porto Viro, ferite sospette alla testa: viveva coi tre figli, interrogato uno di loro

Il 70enne Bruno Sette, autotrasportatore in pensione, è stato trovato morto a Porto Viro, in provincia di Rovigo. L’uomo viveva con tre figli, due maschi e una femmina. Le forze dell’ordine non escludono che possa trattarsi di omicidio, dal momento che il corpo riporta alcune ferite alla testa. Ci sono poi tracce di sangue nel cortile di casa. Un figlio di Sette è stato interrogato.

Figlio interrogato dai carabinieri

L’interrogatorio del figlio di Bruno Sette si è svolto all’interno del comando della compagnia di Adria (Rovigo). Al momento non sono stati emessi provvedimenti.

Contestualmente, si cerca di ricostruire le ultime ore di vita del pensionato. Il cadavere è stato ritrovato all’alba di venerdì 23 maggio. Il corpo era riverso a terra, nel vialetto interno della villa di via Turati.

Porto Viro è un comune di quasi 14.000 abitanti della provincia di Rovigo in Veneto

Ipotesi incidente simulato

I segni sul corpo del 70enne hanno portato i carabinieri a ipotizzare che possa trattarsi di un omicidio volontario con simulazione di incidente.

Secondo una prima ricostruzione, ancora tutta da verificare, l’uomo sarebbe stato ammazzato con più colpi di un oggetto contundente, per poi venire gettato in mezzo alla strada al fine di simulare un investimento.

Secondo alcune informazioni trapelate, l’ipotesi di un investimento stradale sarebbe stata esclusa perché la posizione del cadavere non corrisponderebbe a quella tipica di una vittima di incidente.

I primi ad accorrere sul luogo del ritrovamento del corpo sono stati i soccorritori del Suem 118, che hanno potuto soltanto constatare il decesso. Poi sono arrivati i carabinieri che, fra le altre cose, hanno anche acquisito i video delle telecamere di sicurezza.

L’esatta causa della morte potrà essere determinata da esami più approfonditi sulla salma.

I figli di Bruno Sette

Bruno Sette era separato dalla moglie, che è residente in Toscana. Uno dei figli di Bruno Sette è autotrasportatore e l’altro fa il pizzaiolo. La figlia è titolare di una agenzia di viaggi. Bruno Sette era conosciuto e rispettato a Porto Viro.