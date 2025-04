Papa Francesco, parla il cardinale Angelo Becciu: "Ingiusto escludermi dal Conclave"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Il cardinale Angelo Becciu conferma di ritenere di dover essere ammesso al Conclave. Sebbene nel 2020 Papa Francesco lo privò dei diritti del cardinalato, Becciu ribadisce che non c’è stata “alcuna esplicita volontà” di escluderlo dal Conclave e non gli è “mai stato chiesto di rinunciare al privilegio per iscritto”. L’immediata replica del cardinale Jean-Paul Vesco: “Il suo non è un caso, ci sono cose più importanti”.

Becciu sarà presente al Conclave?

Becciu ha detto a Reuters che il suo ruolo è cambiato da quella sera del 2020. E ha confermato quanto già dichiarato all’Unione Sarda e cioè che non c’è stata “alcuna esplicita volontà” di escluderlo dal Conclave.

Il cardinale ha poi aggiunto che il Papa sarebbe stato vicino a prendere una decisione sul suo status. Dice di aver incontrato Francesco a gennaio, prima del ricovero al Gemelli, avvenuto a febbraio.

Fonte foto: ANSA

La lettura della sentenza del processo per presunti illeciti finanziari a carico del cardinale anziano Angelo Becciu e di altri nove in Vaticano

Secondo Becciu, il Pontefice gli disse: “Penso di aver trovato una soluzione“. Ma non sa se sia stato lasciato qualcosa di scritto su questo aspetto.

“Saranno i miei confratelli cardinali a decidere”, ha concluso, in attesa della discussione nelle congregazioni pre-Conclave. Qualora Becciu fosse riammesso i cardinali elettori sarebbero 136.

Il caso di Angelo Becciu

Quello del cardinale Angelo Becciu, dunque, non è un caso come tutti gli altri. E quindi in effetti un caso lo è.

Angelo Becciu nel 2020 venne sollevato dal suo incarico da Papa Francesco e privato dei “diritti” da cardinale, compreso il diritto di partecipare a un Conclave.

La scelta è legata a un’indagine sui fondi della Segreteria di Stato e a presunte operazioni finanziarie opache, tra cui l’acquisto di un immobile di lusso a Londra.

Chi è Angelo Becciu

Sardo della provincia di Sassari, 76 anni, Angelo Becciu è il primo cardinale nella storia a essere processato da un tribunale vaticano ordinario.

Il procedimento si chiuse a dicembre 2023 con una condanna a 5 anni e 6 mesi di reclusione per peculato e abuso d’ufficio, oltre a una multa.

La condanna, però, non è ancora definitiva: Becciu fece, infatti, ricorso in appello e continua a professare la propria innocenza. La sua difesa insiste sul fatto che il processo sarebbe stato “politico”, influenzato da dinamiche interne al Vaticano.

Vesco: “Ci sono cose più importanti”

“Becciu? Non è un caso. Ci sono cose più importanti”, ha detto a LaPresse il cardinale Jean-Paul Vesco arrivando alla quarta congregazione dei cardinali in Vaticano.

“I lavori nelle congregazioni generali vanno bene”, ha aggiunto il porporato.

Il portavoce della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, riguardo la presenza e il ruolo del cardinale Angelo Becciu, che in questi giorni è in Vaticano, si era limitato a dire: “Tutti i cardinali sono invitati a partecipare alle congregazioni, sul Conclave poi si vedrà”.