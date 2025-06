Parma, serra di marijuana in camera da letto: pusher beccato con grow box professionale e dosi già pronte

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino italiano è stato arrestato a Parma per spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è avvenuta il pomeriggio del 4 giugno 2025, durante un’attività di prevenzione e repressione dello spaccio condotta dalla Sezione Antidroga della Questura. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati alla Legge sugli stupefacenti, è stato trovato in possesso di una struttura per la coltivazione di marijuana.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della sezione Antidroga hanno ricevuto diverse segnalazioni riguardanti un’attività di spaccio in una frazione della zona Sud di Parma. Le indagini hanno portato alla perquisizione domiciliare dell’arrestato, dove è stata scoperta una struttura in tessuto rivestita con isolamento termico in alluminio, progettata per la coltivazione indoor di marijuana.

Scoperta e sequestro

All’interno della camera da letto, gli agenti hanno rinvenuto una busta di plastica contenente infiorescenze di marijuana, per un peso complessivo di 117,4 grammi. Inoltre, sono stati trovati un bilancino di precisione, flaconi di liquidi fertilizzanti e barattoli in vetro per il frazionamento delle dosi. La struttura era dotata di bocche per la ventilazione e due lampade per la corretta gradazione luminosa, riscaldamento ed essiccamento.

Conseguenze legali

Come disposto dal P.M. di turno, l’arrestato è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la propria dimora in attesa del rito per direttissima. A seguito di questo, è stato disposto l’obbligo di presentazione alla P.G. Ulteriori sviluppi sono attesi nei prossimi giorni.

Fonte foto: IPA