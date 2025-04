Pasquetta Castellan ritrovata in un bosco, le ossa sarebbero le sue: era scomparsa da Volpiano a luglio

Potrebbe essere il tragico epilogo di una scomparsa: le ossa e gli effetti personali rinvenuti in un bosco di San Benigno Canavese, in provincia di Torino, apparterrebbero a Pasquetta Castellan, la 79enne svanita nel nulla da Volpiano almeno 8 mesi fa. Per il momento manca l’ufficialità della notizia. Se venisse confermato, la donna sarebbe stata ritrovata a circa 3 km da luogo in cui era stata vista l’ultima volta.

Ossa in un bosco di San Benigno Canavese

La notizia è stata lanciata da un post pubblicato dalla redazione di Chi l’ha Visto? giovedì 10 aprile. Il giorno 5 le autorità avevano rinvenuto ossa umane in un’area boschiva di San Benigno Canavese, subito sottoposte all’esame del Dna. Accanto ai resti erano presenti una bicicletta e una scarpa.

Elementi, questi, compatibili con la scomparsa di Pasquetta Castellan, un donna di 79 anni scomparsa da Volpiano (Torino) il 31 luglio 2024.

Fonte foto: © 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà Sarebbe stata ritrovata Pasquetta Castellan, la 79enne scomparsa da Volpiano (TO) il 31 luglio 2024. Le ossa rinvenute nei boschi sarebbero le sue

Il giorno successivo, lunedì 6 aprile, nella stessa area erano stati rinvenuti brandelli di indumenti insieme ai documenti di Pasquetta Castellan.

Il cerchio degli investigatori si era dunque ristretto alle indagini sulla scomparsa della 79enne, nota da tutti i residenti come Graziosa. Giovedì 10 aprile, come già riportato, è arrivata la conferma dalla redazione di Chi l’ha Visto?.

La conferma dal Dna

In un post pubblicato dalla redazione del programma condotto da Federica Sciarelli si legge: “Identificati i resti ritrovati il 5 aprile nelle campagne di San Benigno Canavese”. La stessa conferma è riportata dal quotidiano locale Prima il Canavese.

Sarebbero quindi di Pasquetta Castellan le ossa e gli effetti personali riemersi tra il 5 e il 6 aprile. Secondo le indiscrezioni non sarebbero presenti segni di violenza. Le informazioni, data l’identificazione, sono ancora in divenire.

La scomparsa di Pasquetta Castellan

Come già detto, il 31 luglio 2024 da Volpiano (TO) si sono perse le tracce di Pasquetta “Graziosa” Castellan. Quella mattina la donna era uscita in bicicletta come faceva di consueto, facendo perdere le sue tracce.

I familiari avevano denunciato la scomparsa poche ore dopo. Come prima ipotesi gli inquirenti avevano pensato ad un allontanamento volontario.

Alcuni testimoni avevano riferito di averla vista a Leinì nel pomeriggio dello stesso giorno, poi più niente. Dopo il ritrovamento dei primi reperti la figlia, Stefania Hubachech, aveva riferito a Torino Cronaca il suo scetticismo su questa ipotesi: “Mia mamma non può essere arrivata in quel bosco da sola, qualcuno l’ha portata fin lì“, in quanto “aveva problemi di mobilità“. La strada tra Volpiano e i boschi di San Benigno Canavese, in effetti, presenta delle pendenze difficilmente percorribili per una persona anziana, soprattutto con la bicicletta.