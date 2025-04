Maria Luigia Monaco detta Gina scomparsa a Ceglie Messapica, la denuncia dei familiari e l'appello del sindaco

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Sono in corso in Puglia le ricerche di Maria Luigia Monaco, detta Gina, 59enne di Ceglie Messapica scomparsa nella mattinata del 6 aprile scorso. La donna si era allontanata dalla casa in cui vive con la famiglia senza fare più ritorno. Dopo la denuncia dei familiari sono scattate le operazioni di ricerca, coordinate dalla Prefettura di Brindisi.

Maria Luigia Monaco scomparsa a Ceglie Messapica

Di Maria Luigia Monaco non si hanno più notizie da domenica 6 aprile. La 59enne di Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, era uscita di casa nella mattinata di domenica.

I familiari, preoccupati per il suo mancato rientro, ne avevano denunciato la scomparsa ai carabinieri, facendo scattare le ricerche.

Fonte foto: © 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà Maria Luigia Monaco è scomparsa a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi

Secondo quanto riporta Brindisi Report, la donna, conosciuta in paese come Gina, è stata ripresa domenica mattina dall’impianto di videosorveglianza di una marmeria. Poi di lei si sono perse le tracce.

Quando è scomparsa, Maria Luigia Monaco indossava un paio di pantaloni, scarpe nere, un giubbotto grigio e celeste e aveva una borsa beige.

Le ricerche in tutta la zona

Dopo la denuncia presentata dai familiari la prefettura di Brindisi ha attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse.

Impegnati nelle ricerche i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e i volontari di Protezione civile di tutta la provincia, con l’ausilio di droni e unità cinofile.

Le ricerche al momento si stanno concentrando nelle campagne circostanti e nei vari pozzi censiti nella zona.

L’appello del sindaco

Il Comune di Ceglie Messapica informa che la base operativa di coordinamento delle ricerche è stata allestita all’interno del campo sportivo della cittadina.

Il sindaco, Angelo Palmisano, ha lanciato un appello sui social: “Chiunque abbia visto qualcosa o abbia informazioni utili è pregato di contattare immediatamente il 112”.