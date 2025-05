Perché oggi 4 maggio è lo Star Wars Day e cosa c'entra la frase May the fourth be with you

Il 4 maggio nerd e appassionati di fantascienza di tutto il mondo celebrano lo Star Wars Day. La ricorrenza si deve a un divertente gioco di parole in inglese tra la celebre frase della saga “May the Force be with you” (“Che la Forza sia con te”) e la data “May the 4th” (4 maggio). La pronuncia delle due locuzioni è molto simile.

Chi inventò la frase May the Fourth Be With You

La frase originale, “Che la Forza sia con te”, è una delle più famose citazioni della saga di fantascienza creata da George Lucas.

La rivisitazione scherzosa è invece stata pronunciata per la prima volta in un contesto pubblico nel 1979, quando il Partito Conservatore britannico acquistò un’inserzione su un giornale per congratularsi con Margaret Thatcher nel giorno della sua nomina a Primo Ministro.

Fonte foto: IPA

Un cosplayer interpreta Dart Fener

Il messaggio recitava:

“May the Fourth Be With You, Maggie. Congratulations!”

Da quel momento, il gioco di parole ha iniziato a diffondersi, fino a diventare un riferimento culturale tra i fan di Star Wars.

L’universo Star Wars

L’universo di Star Wars ha avuto il suo Big Bang con il film del 1977, che dopo l’arrivo della saga del giovane Anakin Skywalker è stato rinominato in “Star Wars: Episodio IV – Una nuova speranza”.

Negli anni l’universo si è espanso, comprendendo romanzi, cartoni animati, videogiochi, fumetti, pupazzetti e merchandising di ogni genere.

C’è anche una religione basata su Star Wars: il Jedismo. Qualcuno ci crede davvero, mentre per altri è solo un modo per celebrare la propria saga preferita. Il Jedismo nacque per caso anni or sono, come protesta contro le autorità che chiedevano il credo religioso all’interno dei censimenti.

La proliferazione dell’universo di Star Wars ha così trasformato il 4 di maggio nello Star Wars Day, un evento non ufficiale ma celebrato dai fan a livello mondiale.

I parchi Disney (Disneyland e Disney World) organizzano tradizionalmente eventi speciali, con spettacoli notturni a tema Star Wars, parate e incontri con personaggi iconici come Darth Vader o Chewbacca.

Non si contano le maratone organizzate da cinema di tutto il mondo, così come raduni di cosplayer. Sui social impazza l’hashtag #MayTheFourthBeWithYou.

Principali eventi Star Wars in Italia

A Lucca il Comune e Lucca Crea hanno dato vita a uno Star Wars Day celebrato in stile Lucca Comics & Games. Presenti in città tutti i principali gruppi ufficiali italiani e internazionali ispirati alla saga e una sfilata dei personaggi più amati.

A Milano l’associazione Linea Cinetica e la community Star Wars Libri & Comics hanno organizzato una giornata speciale al WOW Spazio Fumetto, il Museo del Fumetto cittadino.

A Napoli, nell’ambito del Comicon, previsti una serie di eventi: dallo Star Wars Cosplay Challenge alle parate nell’aerea Neverland.