Morto il rapper Jesto per "un colpo al cuore", il messaggio del fratello Hyst e la frecciata a Fedez

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Molti artisti hanno espresso dolore dopo che il rapper Jesto, pioniere della scena hip hop romana e figlio del cantautore Stefano Rosso, è morto a 41 anni. Il fratello dell’artista, Taiyo Yamanouchi (in arte Hyst), ha spiegato con un post sui social le cause del decesso, non risparmiando anche una frecciata a Fedez e a chi non ha atteso comunicazioni ufficiali prima di esprimere il proprio pensiero.

Morto il rapper Jesto, le cause del decesso

Avrebbe compiuti 41 anni il prossimo 25 novembre Justin “Jesto” Yamanouchi, rapper da molti considerato padre della scena hip hop romana.

Con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, il fratello dell’artista, il rapper e attore Taiyo Yamanouchi, noto anche con lo pseudonimo “Hyst”, ha voluto fare chiarezza su quanto accaduto.

Morto il rapper Jesto, il fratello Hyst spiega le cause sui social

E lo ha fatto in primis ringraziando “per i messaggi e i ricordi” inviati da tantissimi fan. “Non posso dire di essere sorpreso dall’amore che ci trasmettete perché sono perfettamente consapevole dell’impatto che Justin ha avuto nelle nostre vite – ha detto Hyst – Siamo tutti molto privilegiati”.

Le cause della morte di Jesto

Nel suo post, Hyst ha voluto in primis chiarire le cause della morte del fratello, attribuite a “un colpo al cuore, totalmente inaspettato ed imprevedibile, soprattutto considerato lo stile che conduceva, attento all’alimentazione, in impeccabile forma fisica, immerso nella lettura e nella conoscenza”.

Hyst descrive Jesto come molto preso dai suoi progetti, pronto per nuovi lavori che lo staff cercherà ora di portare avanti, chiarendo però che “qualunque altra uscita o merchandising che non sia comunicato da me sarà da considerarsi non ufficiale o sciacallaggio”.

Il rapper spiega poi che diverse persone, “sulla base di voci non confermate dai familiari hanno ritenuto di poter diffondere l’informazione prima di me”, mentre altri “hanno rilanciato aggiungendo altre informazioni non esatte”.

La frecciata a Fedez

Pur comprendendo le dinamiche dell’era “dell’informazione” nella quale viviamo, Hyst ha trovato “altamente irrispettoso” tale atteggiamento, soprattutto considerando che “non era difficile guardare il mio profilo e vedere che non c’era stata una comunicazione ufficiale”.

“Pur tenendo conto del tono affettuoso e rispettoso dell’esternazione so che non c’era bisogno di ‘essere il primo’ a tutti i costi” aggiunge poi Hyst, con quello che sembra un riferimento diretto a Fedez, reo di aver aver condiviso troppo presto la notizia del decesso di Jesto, in assenza di un comunicato ufficiale.

Il post di Hyst

Hyst ha poi voluto chiarire che altre persone “hanno rilanciato, creando associazioni quantomeno surreali di cui vi prego di non tenere conto. Qualsiasi comunicazione arriverà da me soltanto, in accordo con i suoi collaboratori ed amici (reali) più stretti”.