Furto in abitazione e arresto in flagranza sono il bilancio di un intervento dei Carabinieri avvenuto nella notte tra il 5 giugno e il 6 giugno a Castel Bolognese. Un pregiudicato straniero di 52 anni è stato sorpreso mentre si aggirava all’interno di un’abitazione privata, dopo aver forzato la saracinesca del garage e aver sottratto circa 500 euro in contanti. L’uomo è stato fermato dai militari, che hanno recuperato la refurtiva e l’hanno restituita al legittimo proprietario. L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Faenza, in attesa di essere giudicato per direttissima dal Tribunale di Ravenna.

La segnalazione decisiva di un residente

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato nel centro cittadino di Castel Bolognese. Tutto ha avuto inizio quando un residente, insospettito da rumori provenienti dalla propria abitazione, ha deciso di contattare immediatamente la Stazione locale dell’Arma. La tempestività della chiamata ha permesso ai militari di intervenire in pochi minuti e sorprendere il ladro ancora all’interno dell’appartamento.

L’intervento dei Carabinieri

Giunti sul posto, i Carabinieri hanno trovato l’uomo, un pregiudicato straniero di 52 anni, che si aggirava tra le stanze dell’abitazione. Il malvivente si era già impossessato di una somma di circa 500 euro in contanti, che sono stati prontamente recuperati e restituiti al proprietario. Gli accertamenti svolti dai militari hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’accaduto: il ladro aveva forzato la saracinesca del garage per poi introdursi all’interno della casa, probabilmente con l’intenzione di compiere un furto più consistente.

Le indagini e l’arresto in flagranza

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e condotto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Faenza. Qui è stato trattenuto in attesa di essere condotto davanti al Giudice del Tribunale di Ravenna per la convalida dell’arresto e il processo per direttissima. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di evitare ulteriori danni e di assicurare il responsabile alla giustizia.

L’arresto del pregiudicato straniero di 52 anni per furto in abitazione a Castel Bolognese conferma l’efficacia dell’azione dei Carabinieri e l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. Grazie alla segnalazione di un residente e all’intervento tempestivo dei militari, è stato possibile assicurare alla giustizia il responsabile e restituire la refurtiva al legittimo proprietario. Resta fondamentale, in ogni caso, il rispetto del principio della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

