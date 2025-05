Pio e Amedeo contro Fedez, attacco al BSMT di Gazzoli: i retroscena sul dissing e la frase sulla "vera truffa"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Come spesso accade nelle puntate del BSMT, gli ospiti del podcast condotto da Gianluca Gazzoli lasciano lo studio non senza aver dato vita a qualche polemica. Questa volta è toccato ai comici Pio e Amedeo, che hanno parlato del politicamente corretto e si sono scagliati contro Fedez e i Ferragnez: “Erano il potere”.

Pio e Amedeo al BSMT di Gazzoli

È stata pubblicata solo ieri – lunedì 5 maggio 2025 –l’ultima puntata di The BSMT (detto anche “basement”, seminterrato), il podcast condotto da Gianluca Gazzoli che viene pubblicato su YouTube.

Una puntata particolarmente difficile per il conduttore, che ha ospitato i comici pugliesi Pio e Amedeo, i quali hanno ripercorso la loro carriera, senza mandarle a dire a diversi personaggi del mondo dello spettacolo.

Fonte foto: IPA I comici Pio Amedeo, che nel corso di una puntata del podcast BSMT di Gianluca Gazzoli hanno parlato del dissing con Fedez

A partire dal problema del “politicamente corretto”, che in più occasioni li ha portati a scontrarsi anche con l’opinione pubblica, come quando nel 2021 un loro monologo innescò molte polemiche, facendoli passare per omofobi.

L’attacco a Fedez

La battuta incriminata era: “Vi chiamano neg*i o fro*i? Ridetegli in faccia e disarmateli”. Il problema nacque però il giorno dopo la messa in onda, quando “Fedez è andato al Primo Maggio, ha citato il nostro pezzo, e c’era la votazione del Ddl Zan, quindi è finita che noi eravamo quelli contro e lui quello a favore”.

“Abbiamo un, come si chiama, un dissing con Fedez – hanno poi aggiunto i comici – Tra l’altro noi siamo gli unici con cui non ha fatto pace. Ha fatto pace con cani e porci, ma con noi no”.

E da Fedez ai Ferragnez il passo è breve, con Pio e Amedeo che ci tengono a rivendicare una specie di traguardo: “Siamo stati i loro primi haters”.

Le parole contro i Ferragnez

Pio e Amedeo hanno chiarito che “siamo stati i primi a dire: ma questa chi è? Sono questi i nostri punti di riferimento? Poi il pandoro, le truffe i caz*i e mazzi, ma per me la vera truffa è stata che questi due ci hanno venduto per anni la famiglia del Mulino Bianco, facendoci sentire di mer*a a noi in quanto società perché magari non avevamo tutto quello splendore in casa”.

“Quindi la vera truffa – hanno aggiunto, concludendo il discorso – è che hanno venduto questa cosa che non esisteva. Loro, in quel momento, esprimevano il potere, quindi noi da comici li abbiamo attaccati. Poi, da padri, questa cosa da mettere il telefono in faccia ai bambini non mi è mai andata giù”.

Un ultimo passaggio è però necessario per rimettere tutto nella giusta posizione: “Siamo comici, per noi il fine di quello che diciamo è la risata. Chi ci prende sul serio è il vero cretino”.