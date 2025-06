Portellone chiuso e nessuna falla evidente sul Bayesian, ci sarebbe un errore umano dietro al naufragio?

Il Bayesian è stato riportato a galla e sono cominciate le operazioni di svuotamento dalle decine di migliaia di litri d’acqua che ancora si trovano all’interno. Il veliero è entrato nel porto di Termini Imerese trasportato dalla Hebo Lift 10. L’imbarcazione non mostra alcuna falla evidente. Per gli inquirenti, dietro l’affondamento ci sarebbero stati una serie di errori umani.

Portellone chiuso e nessuna falla

Il veliero di 56 metri affondato lo scorso 19 agosto, nelle acque di Porticello a pochi chilometri di Palermo, ha il portellone di poppa e quello laterale del tender chiusi.

Si pensava che l’acqua potesse essere entrata da lì, in ogni caso resta aperta anche l’ipotesi che possano essersi chiusi durante la discesa a fondo.

Bayesian tornato a galla

Michele Maltese, comandante della direzione marittima della Sicilia occidentale, che ha coordinato le operazioni a bordo della nave Diciotti della Guardia Costiera, ha detto che il Bayesian “è sporco ma non sembra avere particolari danni“.

“Non possiamo ancora sapere se ci siano piccole falle nascoste – ha aggiunto – ma di certo non ce ne sono di evidenti. Anche per questo la procura sta seguendo da vicino le operazioni di recupero a bordo di una nostra motovedetta. Una cosa è certa: il lato sinistro, che è quello che è sempre stato scoperto e visionato, si presenta senza nessuna anomalia. La sovrastruttura invece è in parte danneggiata dal naufragio”.

L’inchiesta sul Bayesian

Attualmente i magistrati di Termini Imerese hanno iscritto sul registro degli indagati, con l’ipotesi di omicidio plurimo e naufragio colposi, il comandante del veliero, il neozelandese James Cutfield, l’ufficiale di macchina Tim Parker Eaton e il marinaio di guardia Matthew Griffith.

Per gli inquirenti, dietro l’affondamento ci sarebbero stati una serie di errori umani.

A Termini avranno inizio le operazioni dei consulenti della procura e di quelli di parte ovvero gli accertamenti irripetibili, da svolgersi con un incidente probatorio, non ancora pianificati nel dettaglio.

Si cerca di capire quale sia stata la causa del naufragio analizzando ciò che resta dell’imbarcazione.

L’albero di 72 metri è stato tagliato ma verrà recuperato e poi trasferito, come il relitto, nel porto di Termini Imerese.

Da quanto affermato da Maltese, l’operazione dovrebbe essere molto semplice.

Le operazioni di recupero

Nella tragedia del Bayesian sono morte otto persone e si spera che le complesse e costosee operazioni di recupero, coordinate dalla Tmc Marine, possano dare risposte al mistero del naufragio di un’imbarcazione ritenuta inaffondabile.

Lo yacht è stato sollevato dalle gru Hebo Lift 10 e 2. Poi lo scafo è stato tirato fuori dall’acqua e trasportato dalle gru a Termini Imerese.

Dalla Tmc Marine, la società londinese che ha coordinato le operazioni di recupero, hanno spiegato che durante l’intera operazione il monitoraggio antinquinamento è proseguito con personale e mezzi specializzati che hanno lavorato secondo un dettagliato piano di prevenzione dell’inquinamento. Una barriera anti-petrolio precauzionale ha circondato il Bayesian, tra l’Hebo lift 10 e 2 chiatte, durante l’intero programma di sollevamento e durante la sua sospensione sull’acqua. Il team di prevenzione dell’inquinamento ha accompagnato il superyacht per la fase di trasporto e consegna a terra.