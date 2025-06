Prostituzione e spaccio a Settimo Torinese, ragazze sfruttate e pagate con droga: scoperta 'crackhouse'

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Quattro persone sono state arrestate a Settimo Torinese per spaccio e sfruttamento della prostituzione. L’operazione, condotta dai Carabinieri, è il risultato di un’indagine avviata tra aprile 2023 e gennaio 2024.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita nei confronti di quattro cittadini, di cui tre di nazionalità senegalese. Gli arresti sono stati disposti dall’Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari di Torino.

Le indagini

Le indagini hanno permesso di scoprire un’abitazione nel quartiere Barriera di Milano, una ‘crackhouse’ utilizzata come base per lo spaccio di sostanze stupefacenti e come rifugio per giovani tossicodipendenti dedite alla prostituzione. Uno degli indagati gestiva l’attività di prostituzione all’interno dell’abitazione, affittando la camera da letto ai clienti e fornendo sostanze stupefacenti come pagamento alle ragazze.

Arresti e sequestri

Durante le indagini, i Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato due persone, deferito in stato di libertà due soggetti ed eseguito due provvedimenti di cattura. Sono stati sequestrati 100 grammi di hashish, 4 grammi di crack, 1 grammo di cocaina e denaro contante pari a 620 euro, provento dell’attività di spaccio.

Conclusioni

Il provvedimento a carico degli arrestati è stato emesso durante le indagini preliminari, pertanto vige la presunzione di non colpevolezza. Per ulteriori dettagli, si rimanda al sito ufficiale dei Carabinieri di Torino.

Fonte foto: IPA