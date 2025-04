Raffaella Scudiero morta ad Acerra in un incidente, ipotesi airbag difettoso: i modelli richiamati da Citroen

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Raffaella Scudiero, la ragazza morta in un incidente stradale martedì 1° aprile, potrebbe aver perso la vita a causa di un malfunzionamento dell’airbag della sua auto. La Citroen C3 che guidava al momento della tragedia è era infatti compresa in una campagna di richiamo lanciata dalla casa automobilistica francese.

Morte Raffaella Scudiero, ipotesi airbag difettoso

Raffaella Scudiero aveva 26 anni, era di Acerra (Napoli) ed è morta in un incidente stradale martedì 1° aprile. La ragazza sarebbe stata colpita alla gola da un frammento metallico fuoriuscito dopo l’esplosione dell’airbag.

Per il suo decesso è per ora indagato, per omicidio stradale, un imprenditore agricolo: era lui che si trovava alla guida dell’automobile con cui la giovane si è scontrata. Secondo le ultime ricostruzioni però la sua C3 apparterrebbe a un lotto che la Citroen aveva richiamato.

Le indagini sull’incidente: come e perché è morta la ragazza ad Acerra

Raffaella Scudiero stava andando al lavoro quando è rimasta vittima dell’incidente stradale. Lavorava in un call center a Cancello, frazione di San Felice a Cancello, nel Casertano. Su via Pietrabianca, era in fase di sorpasso quando si è scontrata con una Fiat Panda che stava svoltando a sinistra verso via Toma. La sua auto è andata incontro a due impatti non particolarmente violenti e che non spiegherebbero quindi la sua morte: il primo con l’auto che sopraggiungeva e il secondo col marciapiede.

Quando sono giunti i soccorsi però Scudiero era già deceduta per dissanguamento per una profonda ferita alla gola causata forse da alcune schegge fuoriuscite.

È stata disposta l’autopsia sul suo cadavere. L’incidente e la sua dinamica sono al vaglio degli investigatori. Sull’accaduto indaga la Polizia Municipale, coordinata dalla Procura di Nola. I veicoli coinvolti sono stati sequestrati e un perito dovrà valutarne le condizioni.

L’auto richiamata: il modello e il motivo

La Citroen C3 della ragazza è stata immatricolata tra il 2011 e il 2012, come testimoniato dal fatto che la targa inizi con le lettere EL. L’auto rientra tra quelle richiamate dalla casa francese ossia le C3 serie 2 (dal 2009 al 2017) e le Ds2 (dal 2009 al 2017).

Queste sono state richiamate a causa di un problema proprio agli airbag, forniti dall’azienda giapponese Takata (chiusa nel 2018). È stato riscontrato in esse infatti un potenziale pericolo: c’era infatti la possibilità che il dispositivo si deteriorasse col tempo con conseguente rischio di malfunzionamento in caso di incidente.

Citroen ha scritto che i proprietari delle automobili sono stati informati ma non è stato appurato se la Citroen C3 protagonista dell’incidente fosse stata controllata o meno. Il veicolo era stato acquistato dalla madre della giovane defunta e in precedenza aveva avuto diversi proprietari.

La reazione della comunità

La morte della giovane donna ha sconvolto la comunità di Acerra, a nord di Napoli. L’AFVS – Associazione Familiari e Vittime della Strada Ets – ha sottolineato il grave lutto e ribadito come in tanti stessero esprimendo il loro cordoglio. Tra questi anche la società sportiva ASD Real Acerra C5.

Gli abitanti del comune si sono stretti alla famiglia della giovane e, anche sui social, sono tanti i messaggi pubblicati per ricordarla.

Non ultimo, Tito d’Errico, sindaco di Acerra, che, su Facebook, ha scritto: “Una giovane nostra concittadina strappata alla vita nel fiore degli anni a seguito di un tragico incidente stradale. A nome di tutta la città esprimo il più sentito cordoglio alla famiglia di Raffaella Scudiero. Che la sua anima riposi in pace”.