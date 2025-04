Ragazza accoltellata in casa a Cinisello Balsamo, colpita alla testa da uno sconosciuto: cosa non torna

Un coltello conficcato nella testa. È successo a Cinisello Balsamo, nel Milanese, dove una 22enne originaria dello Sri Lanka è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza. Fortunatamente la giovane non sarebbe in pericolo di vita, e dopo le cure dei medici sarebbe riuscita a ricostruire l’accaduto. Secondo il suo racconto, sarebbe stata aggredita in casa da uno sconosciuto. Questa versione, però, solleva dei dubbi: in casa non sarebbero presenti segni di effrazione.

Aggredita in casa a Cinisello Balsamo

Le notizie sono ancora in divenire. Secondo Adnkronos una giovane di 22 anni originaria dello Sri Lanka sarebbe stata aggredita da uno sconosciuto mentre si trovava nella sua abitazione. Ad allertare il 112 sarebbero stati i vicini attirati dalle urla della sorella.

I fatti risalgono alle 18:30 di martedì 1° aprile. La sorella maggiore vive in via Libertà insieme alla vittima e alla madre. In quell’orario la donna sarebbe rientrata in casa e avrebbe rinvenuto la 22enne sul pavimento della cucina, priva di sensi, con un coltello conficcato all’altezza della nuca.

Fonte foto: © 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà Giallo a Cinisello Balsamo: una 22enne è stata accoltellata da uno sconosciuto nella sua abitazione di via Libertà. In casa non sono presenti segni di effrazione

La sorella maggiore ha cominciato ad urlare e la sua voce ha messo in allarme i vicini, che hanno chiamato il 112. La 22enne è stata trasportata all’ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso ma, secondo un articolo di Milano Today che cita la Questura di Milano, non sarebbe in pericolo di vita.

Dalle indiscrezioni emerge che la ragazza sarebbe stata aggredita con un coltello da cucina di marchio Ikea con una lama da 15 centimetri (18, secondo Adnkronos). La lama non avrebbe leso punti vitali e sarebbe penetrata solamente in parte, all’altezza della nuca.

Accoltellata da uno sconosciuto

Dall’ospedale la 22enne avrebbe raccontato l’accaduto scrivendo su un foglio. Secondo la sua versione, l’aggressore si sarebbe introdotto nella sua abitazione mentre lei stava cucinando, utilizzando lo stesso coltello poi usato contro di lei.

L’intruso le avrebbe gettato a terra il cellulare e la vittima si sarebbe chinata per raccoglierlo. Proprio in quel momento l’assalitore l’avrebbe colpita alla nuca con il coltello.

Le indagini: cosa non torna

Dopo l’allarme lanciato dai vicini, nell’appartamento di via Libertà sono arrivati gli agenti del commissariato locale e i medici dell’Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza). All’interno dell’abitazione gli investigatori non avrebbero rinvenuto segni di effrazione.

Per il momento sarebbe esclusa la pista passionale: la 22enne, incensurata, avrebbe interrotto una relazione nel novembre 2024 ma non risultano segnalazioni né denunce di episodi violenti. Sul caso indagano gli agenti del commissariato locale. Il piccolo centro di Cinisello Balsamo è stato teatro di un altro fatto di cronaca nel 2023: una donna era stata accoltellata alla gola in un parcheggio dall’ex fidanzato.