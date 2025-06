Rapina in profumeria in Corso Magenta a Brescia, commessa minacciata con coltello: in manette un 51enne

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per rapina aggravata e possesso illegale di armi a Brescia. Un uomo di origini nord africane è stato fermato dopo aver minacciato una commessa con un coltello per rubare profumi. L’intervento è avvenuto nel pomeriggio presso il negozio ‘Pinalli’ in Corso Magenta.

La dinamica dell’accaduto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’allarme è scattato quando una chiamata al numero di emergenza ‘112 NUE’ ha segnalato una rapina in corso. L’uomo, identificato come G.A., un 51enne senegalese irregolare sul territorio nazionale, ha minacciato la commessa con un coltello dopo aver sottratto 10 scatole di profumi. Tentando di fuggire in direzione di Piazzale Arnaldo, è stato intercettato e bloccato dagli agenti della Squadra ‘Volanti’ nei pressi della stazione.

L’intervento delle forze dell’ordine

Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno proceduto alla perquisizione personale del sospettato. Durante l’operazione, sono stati rinvenuti la merce rubata e il coltello utilizzato per la rapina, oltre a un taglierino. Tutti gli oggetti sono stati sequestrati. G.A. è stato quindi dichiarato in arresto per rapina aggravata e possesso illegale di armi, nonché per aver violato l’Ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale.

Provvedimenti legali

Al termine degli atti di Polizia Giudiziaria, l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale locale, a disposizione della Procura della Repubblica. In considerazione della sua pericolosità sociale, il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha emesso nei suoi confronti la Misura di Prevenzione Personale del Foglio di Via Obbligatorio, con divieto di far ritorno presso il Comune di Brescia per i prossimi 4 anni, oltre a un Ordine di Allontanamento dal territorio nazionale.

Dichiarazioni ufficiali

Il Questore Sartori ha commentato l’episodio sottolineando la gravità della situazione: “Quanto accaduto rappresenta un ennesimo grave episodio di violenza commesso da un pluripregiudicato che ha ripetutamente dimostrato di non volersi integrare nel nostro Paese, violandone le Leggi e le più elementari norme di convivenza civile, non rispettandone le Istituzioni e commettendo reati di natura violenta. Ciò evidenzia quanto sia fondamentale mantenere un elevato e costante controllo del territorio per garantire la sicurezza dei cittadini”.

IPA