Rocco Papaleo non esclude "l'attrazione per gli uomini", le riflessioni dell'attore sul sesso: "Sono infedele"

Rocco Papaleo e il sesso: durante l’ospitata a ‘Ciao Maschio’, trasmissione di Rai Uno condotta da Nunzia De Girolamo, l’attore e regista ha parlato abbondantemente e dettagliatamente del tema legato ai rapporti intimi, affermando di essere “assolutamente infedele” e di non escludere di poter provare un giorno attrazione anche nei confronti dei maschi.

Rocco Papaleo: “Il sesso puro è fisioterapia”

Papaleo, nello studio di ‘Ciao Maschio’, ha spiegato che a suo avviso il sesso è “un po’ sopravvalutato o comunque posizionato male”. E ancora: “In fondo il sesso puro è una fisioterapia. Io lo dividerei, lo liberalizzerei”.

Procedendo nel discorso, l’attore ha detto che i rapporti carnali dovrebbero essere una “cosa molto più alla portata di tutti e di tutte”. “E relegherei invece il sentimento, quello più puro, quello più romantico, ad altro”, ha aggiunto.

Fonte foto: IPA Da sinistra, Ivan Zazzaroni, Nunzia De Girolamo, Rocco Papaleo e Piero Marrazzo

Per Papaleo, il sesso e il sentimento puro vanno divisi. “Poi c’è il sesso col sentimento, che è ancora un’altra cosa. È un po’ cristiano, cattolico, quello che si fa per la procreazione”.

Il regista ha dichiarato che si hanno rapporti anche “per stare bene insieme” e che ci si diverte di più “quando una coppia riesce ad essere anche libera sessualmente, a giocare un po’ col sesso”.

L’attore non esclude di poter provare attenzione per i maschi

Papaleo ha poi sottolineato che “l’esplorazione verso altri lidi” lo ha contraddistinto per tutta la vita, “cioè l’attenzione verso altre donne, o verso altri uomini o altre cose”.

A questo punto, la conduttrice Nunzia De Girolamo ha posto una domanda secca al regista: “Perché tu hai avuto attrazione sia per uomini che per donne?”

“Al momento no, però non lo escludo – ha replicato Papaleo – Cioè ci sono degli uomini che mi affascinano, ovviamente, però al momento ancora non ho fatto quel passaggio, ma non lo escludo”.

“Io sono un infedele, assolutamente”

L’attore, a ‘Ciao Maschio’, ha infine ricordato che ha avuto due convivenze e che al massimo è stato con una donna per tre anni, “diluendo un po'”. “Altrimenti per me dopo un anno, un anno e mezzo, comincia la parabola discendente. Mi annoio e annoio. Io sono un infedele, assolutamente. Un affettivo, diciamo, è una conseguenza, l’infedeltà invece è una predisposizione”, ha chiosato.