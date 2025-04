Sara Gama si ritira dal calcio, chi è la campionessa diventata Barbie che ha lottato contro il razzismo

Sara Gama è una campionessa del mondo del calcio e non solo. A 36 anni la “leggenda”, come è stata definita dalla Juventus, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo e ritirarsi.

L’addio di Sara Gama al calcio

Sara Gama è triestina come la mamma, ma con il sangue congolese di papà. Il suo ritiro dal calcio è stato annunciato attraverso un lungo videomessaggio pubblicato sul suo profilo Instagram.

“Oggi quel pallone lo calcio e lo lascio andare. Con orgoglio, con gratitudine, con il cuore pieno: è il mio addio al calcio giocato“, sono le parole della calciatrice che, dopo due minuti di ricordi ed emozioni ha salutato tutti spiegando che “l’amore per questo sport e per le sue persone resta con me per sempre”.

Fonte foto: ANSA

Sara Gama

Chi è Sara Gama

Sara Gama è nata il 27 marzo 1989 ed è una calciatrice e dirigente sportiva italiana, difensore e capitano della Juventus.

La sua carriera nel mondo del calcio femminile è iniziata nella città di nascita, alla Polisportiva San Marco di Trieste, poi è stata una parabola crescente tra Tavagnacco, Chiasiellis, Pali Blues fino ad arrivare a Brescia e Paris Saint Germain.

Nel 2017 è arrivata la chiamata della Juve. “Un club che ha fatto diventare realtà anche i sogni che non sapevamo di avere”, è la descrizione di Gama che nel frattempo aveva già vinto uno scudetto, due Supercoppe Italiane e una Coppa Italia, oltre a un Europeo Under 19 con l’Italia.

Oltre agli indiscutibili valori tecnici, la calciatrice si è spesa in prima persona, nel corso degli anni, per alcune grandi battaglie, per esempio mandando messaggi forti contro il razzismo, battendosi per le tutele sociali e previdenziali del calcio femminile, fino a essere eletta vicepresidente dell’Aic nel 2020. Nel 2021 è entrata nella Commissione Nazionale Atleti del Coni.

Il colosso di giocattoli Mattel l’ha addirittura inserita tra le 17 personalità femminili in occasione della “Giornata internazionale della donna” nel 2018, creando una bambola Barbie a lei dedicata.

Sui social Gama ha ricevuto applausi e complimenti nel giorno del ritiro, poi c’è una lunga lettera della Juve. “Grazie per quello che ci hai insegnato e per tutto quello che hai fatto indossando la nostra maglia, la tua maglia. Sarebbe stato impossibile desiderare di meglio”, è l’omaggio dei bianconeri dopo 153 presenze e 12 trofei in otto anni insieme.