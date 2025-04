Christian Vieri in ospedale alle Maldive: "Ho un polmone che fischia". Il racconto dell'ex calciatore

La vacanza di Pasqua è stata tutt’altro che serena per Christian Vieri, alle Maldive con Costanza Caracciolo e le figlie Stella e Isabel: il bomber è finito in ospedale a causa di un malore. Uno dei suoi polmoni ha preso a produrre un suono simile a un fischio. A Vieri, comunque, non è mancata la prontezza di spirito di scherzarci su.

Vieri pubblica storie sulla propria salute

Il 51enne Christian Vieri ha pubblicato su Instagram due storie nelle quali ha raccontato il serio malessere che l’ha colpito in vacanza e che ha costretto lui e famiglia a tornare d’urgenza in Italia.

Mercoledì 23 aprile Bobo ha postato un selfie con la maschera per l’ossigeno e un altro scatto da un letto d’ospedale.

Così ha chiarito in un video: “Tutti mi chiedono come sto. Son partito dall’Italia con tosse e dolori alle ossa. Allora ho detto ‘mi prendo un buon vecchio antidolorifico e in due o tre giorni passa’. Non è stato così, la tosse aumentava”.

La visita dal medico e la battuta

Preoccupato per il fatto che la sua salute non migliorava, domenica Vieri ha deciso di recarsi da un medico: “È stato molto bravo, mi sente i polmoni e mi dice: ‘Guarda, il destro è a posto e il sinistro un pochettino fischia‘. E io: ‘Il rigore?'”.

Il dottore ha riso della battuta, racconta l’ex attaccante, al quale sono poi stati prescritti degli antibiotici.

“Quindi son tre giorni che sto prendendo l’antibiotico, ho la tosse. Quindi vacanza finita, mare uno o due giorni, domani torniamo a casa. Ci vediamo a Milano“, ha aggiunto Vieri. Per “domani” si intende oggi, giovedì 24 aprile.

Ulteriori controlli per Vieri

Anche Costanza Caracciolo ha confermato che Vieri “è stato veramente male, questa vacanza se l’è fatta praticamente a letto”. Al rientro in Italia Vieri si sottoporrà a ulteriori controlli.