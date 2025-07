Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due presunti scafisti sono stati arrestati per violenze nei confronti di migranti a bordo di un’imbarcazione. L’operazione congiunta delle forze dell’ordine è stata determinante per il fermo dei due individui. L’episodio è avvenuto il 27 giugno al largo delle coste siciliane.

Un’operazione congiunta delle forze dell’ordine

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le indagini sono state condotte dal personale della Guardia Costiera di Pozzallo, dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato di Ragusa e dalla Sezione Operativa della Guardia di Finanza di Pozzallo. L’obiettivo era individuare i due presunti scafisti a bordo di un’unità in navigazione con migranti. Questi individui sono stati ritenuti responsabili di violenze nei confronti dei migranti stessi.

Il ruolo cruciale della Guardia Costiera

Le evidenze raccolte il 27 giugno da un aeromobile della Guardia Costiera, decollato dalla Base Aeromobili di Catania, sono state fondamentali. L’aereo è stato dirottato su un punto a circa 100 miglia nautiche dalla costa per intercettare l’unità in navigazione. Questo ha permesso il rapido intervento di una motovedetta della Guardia Costiera già in mare.

Le accuse e il fermo dei presunti scafisti

Le prove raccolte hanno portato all’avvio di un’articolata attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Ragusa. Questa operazione si è conclusa con il fermo di due cittadini del Bangladesh. Sono accusati non solo di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, ma anche di lesioni personali. Il Giudice delle indagini preliminari, su richiesta della Procura, ha convalidato il fermo con l’applicazione della custodia cautelare in carcere.

Il viaggio dei migranti e l’intervento della motovedetta

I due soggetti sono accusati di aver condotto un gruppo di 44 migranti a bordo di un’imbarcazione di fortuna salpata dalla Libia. I migranti sono stati sbarcati a Pozzallo dopo essere stati soccorsi dalla motovedetta CP 325 della Guardia Costiera di Pozzallo.

Documentazione dell’aggressione

Durante la traversata, uno dei migranti sarebbe stato aggredito fisicamente dai due presunti scafisti. L’episodio è stato documentato da un aereo della Guardia Costiera decollato da Catania, impegnato in attività di ricerca e soccorso. Il supporto dell’aereo è stato determinante per l’individuazione dell’unità alla deriva e per documentare i fatti avvenuti a bordo, corroborati dalle attività investigative prontamente avviate.

