Schifani criticato sui social per il post con l'aiuto di ChatGPT, gaffe del presidente della Regione Sicilia

Piccola social-gaffe per il presidente della Regione Siciliana Renato Schiani o, meglio, per il suo staff: qualcuno fra gli addetti alla comunicazione ha chiesto a ChatGPT di scrivere un post adatto a Facebook, in prima persona e con enfasi, adatto a un tono istituzionale ed anche coinvolgente. L’AI ha risposto al comando, ma l’addetto alla comunicazione ha copincollato tutto su Facebook, incluse le istruzioni per ChatGPT.

Gaffe social per lo staff di Schifani

L’argomento del post era quantomai serio: la consegna di tre dissalatori mobili destinati a Porto Empedocle, Gela e Trapani, aree che soffrono una cronica mancanza d’acqua.

Forse presi dall’entusiasmo, o forse semplicemente distratti, i comunicatori hanno pubblicato su Facebook ciò che i follower di Schifani non avrebbero dovuto leggere, ovvero la risposta dell’intelligenza artificiale.

Il testo incriminato: “Ecco una proposta per il post su Facebook, in prima persona e con enfasi, adatta a un tono istituzionale ma coinvolgente: ‘Un altro passo concreto contro la crisi idrica in Sicilia!'”, eccetera…

Post subito cancellato

Il post è rimasto online solo per pochi minuti, ma abbastanza perché gli utenti realizzassero screenshot che sono poi rimbalzati anche su X e Instagram. Qualcuno nei commenti ha ironizzato: “Sarebbe bastato un commento semplice, più onesto, anche scritto con la deficienza naturale”.

Il post è stato rimosso e poco dopo è riapparso nella sua versione corretta. È possibile che nello staff di Schifani qualcuno abbia dovuto subire una ramanzina.

Schifani affronta la crisi idrica

Gli scivoloni, sotto il profilo formale, possono pur sempre capitare. Sotto il profilo materiale, invece, la cosa importante è che la Regione Siciliana sotto la presidenza Schifani abbia deciso di prendere di petto la cronica emergenza idrica.

La Regione ha investito 100 milioni di euro nell’ambito di un piano di oltre 200 interventi su tutto il territorio volto alla realizzazione di pozzi, sorgenti, acquedotti, reti di distribuzione e impianti.