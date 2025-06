Sciopero 20 giugno 2025 e venerdì nero per i trasporti tra treni e aerei, chi si ferma e orari di garanzia

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Un maxi sciopero è stato annunciato per venerdì 20 giugno. Diversi i tipi di trasporti interessati, dai treni agli aerei, fino al trasferimento merci, passando per i mezzi di trasporto pubblico locale e per il personale delle autostrade. Le fasce di garanzia variano, sia a seconda dei trasporti interessati, sia tra città e città.

Maxi sciopero de 20 giugno: i motivi

Non solo treni, ma anche aerei e trasporti, per persone che per merci: quello di venerdì 20 giugno si preannuncia come un maxi sciopero.

USB, CUB, SGB, FISI, FLAI e altri sindacati di base hanno indetto questa grande mobilitazione in modo da denunciare la gestione delle spese pubbliche.

Sono previsti disagi per chi prenderà treni, aerei e mezzi pubblici, oltre che sulle autostrade

I sindacati vogliono infatti una riduzione delle spese militari a fronte di maggiori investimenti non solo nel settore dei trasporti, ma anche in sicurezza, istruzione e sanità.

Si richiedono inoltre miglioramenti a livello dei salari dei dipendenti.

Chi si ferma

Tra i settori più a rischio c’è sicuramente quello ferroviario: allo sciopero di venerdì 20 giugno parteciperanno Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord.

La mobilitazione partirà dalle 21 del giovedì e terminerà alla stessa ora del giorno dopo. Sia i treni regionali che Frecce e Intercity verranno coinvolti, con fasce orarie di garanzia tra le 6 e le 9 e le 18 e le 21.

Per quanto riguarda gli aerei, la mobilitazione durerà 24 ore, dalla mezzanotte del 19 alle 23.59 del 20 giugno.

Si fermerà tutto il personale interno agli aeroporti, inclusi addetti ai bagagli e operatori deputati alla guida delle navette aeroportuali.

Le fasce di garanzia indicate sono quelle che vanno dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21.

Trasporti locali a rischio: mobilitazione anche nelle autostrade

Disagi, infine, sono previsti per chi si affida ai trasporti pubblici locali e per chi viaggia in autostrada.

Anche il trasporto pubblico locale parteciperà alla mobilitazione, con fasce di garanzia che possono variare da città a città:

a Milano , il Gruppo ATM ha comunicato che la mobilitazione interesserà il personale di linee metropolitane e di superficie dalle ore 8.45 alle 15 e dalle 18 fino a fine servizio. In queste fasce orarie, quindi, il servizio non sarà garantito;

, il Gruppo ATM ha comunicato che la mobilitazione interesserà il personale di linee metropolitane e di superficie dalle ore 8.45 alle 15 e dalle 18 fino a fine servizio. In queste fasce orarie, quindi, il servizio non sarà garantito; a Roma, verranno garantiti i servizi fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. La mobilitazione riguarda bus, filobus, tram e metro.

Anche il personale delle autostrade sarà in sciopero, dalle ore 22 del 19 giugno fino alle 22 del 20 giugno. Potranno, perciò, mancare operatori per garantire assistenza o ai caselli.