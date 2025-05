Scontro tra Frecce tricolori a Pantelleria, paura in pista dopo il contatto in addestramento: la ricostruzione

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Paura a Pantelleria: tre Frecce tricolori si sono scontrate durante le fasi di addestramento sulla pista. Fortunatamente non ci sarebbero conseguenze gravi, a parte una sospetta frattura alle gambe per uno dei piloti coinvolti. Secondo le prime indiscrezioni l’incidente sarebbe stato causato da un’avaria alla ruota di un aereo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.

Scontro tra Frecce tricolori, cosa sappiamo

Nelle prime ore del pomeriggio di martedì 6 maggio tre velivoli delle Frecce tricolori si sono scontrati durante un addestramento. Le informazioni sono ancora in divenire.

Secondo le prime indiscrezioni riportate da Repubblica un aereo avrebbe perso una ruota, un altro avrebbe un’ala danneggiata e il terzo si è fermato in fondo alla pista dell’aeroporto.

Tre velivoli delle Frecce tricolori si sono scontrati lungo la pista dell'aeroporto di Pantelleria. Uno dei piloti sarebbe rimasto ferito

Una nota dell’Ansa riporta che l’incidente si sarebbe verificato durante le fasi di atterraggio dopo un addestramento della Pattuglia acrobatica nazionale.

Le cause dell’incidente sono ancora oggetto di accertamenti. Repubblica scrive che uno degli aerei avrebbe subito un bird strike, ovvero si sarebbe scontrato con uno o più volatili, per questo si sarebbe scontrato con gli altri due velivoli sulla pista.

Ferito un pilota

Una nota dell’Ansa riporta che il sinistro non avrebbe prodotto conseguenze gravi, tuttavia uno dei piloti coinvolti sarebbe stato trasportato in ospedale per una probabile frattura alle gambe. Dopo lo scontro sono subito scattate le sirene d’allarme e sulla pista sono arrivati tempestivamente i carabinieri, i vigili del fuoco e i soccorritori.

Per il momento i voli da e per Palermo e Trapani potrebbero subire ritardi. SkyTG24, invece, scrive che il pilota ferito avrebbe riportato solamente qualche contusione.

Il sindaco di Pantelleria: “Tragedia sfiorata”

Repubblica ha raccolto le prime dichiarazioni di Fabrizio d’Ancona, sindaco di Pantelleria: “Abbiamo sfiorato la tragedia. Per fortuna i piloti stanno bene”, ha dichiarato il primo cittadino dell’isola.

D’Ancona spiega che recentemente aveva chiesto all’aeronautica militare di fare un passaggio sull’isola per inaugurare l’itinerario militare promosso dal Parco, anche per offrire “un’immagine nobile e diversa dell’isola di Pantelleria”. Il sindaco ha inviato la sua vicinanza “alle famiglie dei piloti”.