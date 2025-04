Senza casco e senza patente, tenta la fuga in scooter: fermato a Napoli con 21 dosi di cocaina

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un 27enne napoletano è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti durante un’operazione della Polizia di Stato. L’arresto è avvenuto nel pomeriggio di ieri a Napoli, quando il giovane ha tentato di eludere un controllo di polizia in via Mastellone.

Dettagli dell’operazione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra hanno notato il giovane a bordo di uno scooter senza casco. Alla vista degli agenti, il 27enne ha accelerato per evitare il controllo, nonostante gli fosse stato intimato l’alt. Dopo un breve inseguimento, è stato fermato e trovato in possesso di 21 involucri di cocaina.

Violazioni del Codice della Strada

Oltre all’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, al giovane sono state contestate 3 violazioni del Codice della Strada: guida senza patente, guida senza casco protettivo e mancato rispetto dell’alt. L’operazione rientra nei servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare la detenzione abusiva di armi e il traffico di sostanze stupefacenti.

Fonte foto: IPA