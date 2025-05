Si fingono nipoti e truffano una 91enne, presa dopo il colpo la ragazza inviata a ritirare i soldi ad Avellino

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di due arresti e una denuncia il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato ad Avellino, dove due persone sono state fermate per truffa aggravata ai danni di una signora di 91 anni. L’episodio si è verificato quando i malviventi hanno ingannato l’anziana facendole credere che un suo familiare fosse trattenuto presso la caserma dei Carabinieri.

Dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della Squadra Mobile di Avellino hanno arrestato in flagranza due persone residenti a Napoli e denunciato una minore per il reato di truffa aggravata in concorso. Gli indagati sono riusciti a farsi consegnare 2.050 euro in contanti dalla vittima, approfittando della sua vulnerabilità emotiva.

Modalità della truffa

La truffa è stata orchestrata attraverso una telefonata in cui uno dei truffatori si è finto il nipote della vittima, sostenendo che un familiare fosse trattenuto dai Carabinieri e che fosse necessario pagare una somma di 3.000 euro per il suo rilascio. Alla fine, è stata richiesta una somma di 2.200 euro, ma la vittima ha consegnato 2.050 euro a una ragazza inviata dai truffatori.

Intervento della polizia

Gli agenti, già impegnati in attività di contrasto al crimine diffuso, hanno notato e seguito i sospetti, riuscendo a bloccarli subito dopo la consumazione del reato. La somma di denaro è stata recuperata e restituita alla vittima.

Conseguenze legali

Il P.M. di turno della Procura della Repubblica di Avellino ha disposto il trattenimento degli arrestati in attesa dell’udienza di convalida. Entrambi sono stati riconosciuti colpevoli e condannati a un anno e quattro mesi di reclusione, con pena sospesa, e 400 euro di multa ciascuno. È stato inoltre notificato loro il divieto di ritorno ad Avellino per quattro anni.

Obiettivi delle misure adottate

Le misure adottate, coordinate dalla Procura della Repubblica di Avellino, mirano a rafforzare la tutela delle fasce deboli, proteggendo le persone in condizioni di vulnerabilità.

Fonte foto: IPA