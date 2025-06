Sparatoria in strada a San Severo in provincia di Foggia, ferito gravemente un uomo: panico tra i passanti

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Sparatoria a San Severo, in provincia di Foggia: in strada e in pieno giorno, un uomo ha aperto il fuoco contro un 53enne. Il ferito versa attualmente in gravi condizioni ed è assistito in ospedale. Stando a una prima ricostruzione, i due sarebbero cognati e avrebbero litigato per futili motivi. Il presunto aggressore, un uomo di 49 anni, è già stato fermato dalla Guardia di Finanza.

Sparatoria a San Severo (Foggia): panico tra i passanti

Ha le sembianze di un vero e proprio agguato la sparatoria che è avvenuta in strada, in pieno giorno, a San Severo, comune in provincia di Foggia.

Erano le 13 di sabato 21 giugno quando una persona, identificata come un uomo di 49 anni, ha aperto il fuoco contro un 53enne, il quale sarebbe stato raggiunto da diversi colpi.

L’agguato ha avuto luogo in via Don Aldo Prato, a San Severo (Foggia)

La sparatoria di San Severo, come anticipato, è avvenuta in strada, in via Don Aldo Prato, durante un orario di grande traffico.

Diversi passanti, ignari di quanto stesse per accadere, sono stati colti dal panico e si sono trovati nel mezzo di quella che sembra essere una faida familiare.

La Repubblica ha riportato la testimonianza di uno dei presenti, il quale ha dichiarato di aver sentito gli spari, ma di non essersi inizialmente reso conto dell’accaduto.

“Non credevo si trattasse di pistolettate. Poi mi sono reso conto dell’accaduto quando ho visto finanza e ambulanza”, ha raccontato il testimone.

Una lite familiare

Secondo quanto riportato dalle Forze dell’Ordine, in particolare dalla Guardia di Finanza che è intervenuta subito dopo gli spari, il 53enne e il 49enne sarebbero cognati.

Anche se il movente della sparatoria di San Severo non è ancora chiaro, è stato riportato che i due, prima dell’aggressione, avrebbero litigato per futili motivi.

Il 53enne che è stato raggiunto dai colpi è stato soccorso e immediatamente traportato all’ospedale Masselli Mascia.

53enne ferito, è in gravissime condizioni: fermato l’aggressore

Secondo quanto riporta il quotidiano locale Foggia Città Aperta, si tratterebbe di Massimo Mennello, originario di San Severo ma residente a Termoli.

Le condizioni dell’uomo sembrano essere gravissime.

Il 49enne indicato come il presunto autore della sparatoria a San Severo, invece, è stato rintracciato dalla Guardia di Finanza e successivamente fermato, a poco tempo dai fatti.

Il presunto responsabile, come riporta ancora Foggia Città Aperta, sarebbe il cognato Tommaso Mastrullo.