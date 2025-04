Spari alla processione della Madonna dell'Arco a Napoli, due feriti gravi dopo la lite: la ricostruzione

Tragedia sfiorata alla processione della Madonna dell’Arco a Napoli. Un uomo ha sparato dei colpi di pistola tra la gente intorno alle 23 di domenica 13 aprile in via Giovanni Tappia, nel cuore del borgo Sant’Antonio Abate. Due uomini sono rimasti feriti, uno avrebbe perso un occhio. L’ipotesi è una lite tra donne.

Spari durante la processione della Madonna dell’Arco

Secondo la ricostruzione degli agenti del commissariato Vicaria, un uomo che viaggiava da solo in auto avrebbe affiancato la processione e iniziato a sparare tra la gente.

In strada c’erano decine di persone e due uomini sono rimasti feriti. Il primo, un giovane di 31 anni, originario della zona delle Case Nuove, è stato raggiunto da un proiettile a una gamba con lesione di un’arteria ed è stato sottoposto a un intervento nel reparto di chirurgia vascolare dell’ospedale Vecchio Pellegrini.

È in condizioni più gravi l’altro ferito, un ventitreenne residente nella zona del Mercato, che è stato raggiunto da un proiettile all’occhio sinistro.

Fonte foto: ANSA

Il luogo in cui sono stati esplosi i colpi di pistola durante la processione a Napoli

La pallottola ha generato anche la frattura dell’orbita e l’uomo è stato ricoverato nel reparto di chirurgia maxillo facciale dell’Ospedale del Mare.

L’ipotesi della lite tra donne

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori sul movente dell’incursione armata durante la processione della Madonna dell’Arco a Napoli, c’è una lite tra donne poi degenerata, ma si tratta di una versione ancora tutta da verificare.

Gli agenti hanno ascoltato numerose persone presenti alla processione e acquisito i video di alcune telecamere di sorveglianza presenti nella zona.

Sono stati ascoltati anche i due feriti che non si conoscerebbero. I due avrebbero affermato di trovarsi in zona, con le proprie famiglie, per assistere alla processione.

A un certo punto, sarebbe scoppiata una lite tra alcune donne. Successivamente, sarebbe arrivato un uomo che avrebbe estratto una pistola cominciando a sparare tra la folla ad altezza d’uomo.

Un altro uomo ferito da colpi d’arma da fuoco

All’ospedale Vecchio Pellegrini, verso mezzanotte e mezza, è arrivato anche un terzo ferito da colpi d’arma da fuoco. L’uomo sarebbe stato colpito al ginocchio da un proiettile esploso da una persona sconosciuta. I due episodi però non sarebbero collegati.