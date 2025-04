Spotify down, problemi all'app che non funziona oggi mercoledì 16 aprile: disservizi in tutto il mondo

Spotify in down lungo la giornata di mercoledì 16 aprile. In particolare i problemi per gli utenti hanno iniziato a verificarsi intorno alle ore 14:00. Tra i disservizi l’impossibilità di accedere al proprio account, canzoni che non si avviano, schermate nere sull’app desktop e difficoltà nella visualizzazione dell’home page. Dopo poche ore l’app ha ripreso a funzionare correttamente.

Spotify down, la piattaforma riconosce i problemi ma non fornisce spiegazioni

I disservizi hanno colpito sia gli utenti che usano la versione gratuita sia quelli che hanno la versione Premium. I problemi, che si sono verificati a livello globale, sono inoltre stati riscontrati su tutte le piattaforme: app mobile, web player e applicazione desktop.

Le prime segnalazioni sono arrivate intorno alle ore 14:00, con un picco di oltre 4.900 segnalazioni in Italia registrate su Downdetector in pochi minuti.

Fonte foto: ANSA Logo di Spotify sul cellulare

Spotify ha riconosciuto il problema pubblicando sul suo account ufficiale X un tweet tramite cui ha spiegato di essere a conoscenza dei malfunzionamenti. La piattaforma non ha però fornito delucidazioni dettagliate sulle cause dell’interruzione.

L’inizio dei disservizi in Europa, poi colpiti gli Stati Uniti

Secondo quanto riferito da The Verge, la prima zona colpita dall’interruzione è stata l’Europa. Dopodiché i problemi si sono velocemente estesi agli Stati Uniti.

Alcuni utenti iOS hanno fatto sapere di aver potuto accedere solamente alla musica precedentemente salvata nella cache.

Le reazioni degli utenti

Mentre hanno cominciato a manifestarsi i problemi, sui social network è spiccato nei trend l’hashtag #SpotifyDown che è rapidamente divenuto virale, con migliaia di utenti che hanno spiegato da quali disservizi sono stati colpiti.

C’è chi si è espresso con toni adirati e chi invece ha raccontato di aver riscoperto metodi alternativi per ascoltare musica. Ad esempio c’è chi ha acceso la radio e chi ha recuperato vecchi CD.

Aggiornamenti e notizie, come monitorare la situazione

Per seguire gli aggiornamenti relativi ai malfunzionamenti e alle interruzioni, si consiglia di consultare la pagina ufficiale di Downdetector, che dà informazioni in tempo reale in merito alle segnalazioni degli utenti.

L’account ufficiale @SpotifyStatus su X fornisce invece comunicazioni ufficiali sullo sviluppo della risoluzione dei problemi.