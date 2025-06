Sradica un tombino in via Garibaldi a Torino e sfonda la vetrina di un negozio, 33enne nei guai

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino italiano di 33 anni è stato arrestato a Torino per tentato furto ai danni di un negozio. L’episodio è avvenuto di notte in via Garibaldi, quando l’uomo ha cercato di entrare nell’esercizio commerciale utilizzando un tombino per infrangere la vetrina.

Intervento della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il personale del Comm.to di P.S. Centro, impegnato in servizi di prevenzione contro furti e “spaccate”, ha notato l’uomo mentre si aggirava con fare sospetto sulla centralissima via Garibaldi. Dopo aver prelevato un tombino, ha colpito ripetutamente la vetrina di un negozio, riuscendo a creare un varco per entrare.

Arresto e conseguenze legali

I poliziotti sono intervenuti prontamente, bloccando il 33enne mentre tentava di fuggire con la cassa del negozio. Da accertamenti successivi, è emerso che l’uomo era inottemperante a un foglio di via obbligatorio e al divieto di dimora nella città metropolitana di Torino. La Procura della Repubblica ha richiesto e ottenuto la convalida dell’arresto per tentato furto aggravato.

Fase delle indagini

Il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari, e l’indagato gode della presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva.

Fonte foto: IPA