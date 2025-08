Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Quattro minori stranieri sono stati destinatari di avvisi orali emessi dal Questore di Latina dopo essersi resi protagonisti di una aggressione con minacce armate ai danni di due giovani donne presso uno stabilimento balneare di Terracina. Il provvedimento è stato adottato nelle scorse settimane per prevenire il ripetersi di simili episodi e garantire la sicurezza pubblica. L’intervento delle forze dell’ordine è stato immediato, portando all’identificazione dei responsabili e alla segnalazione alla Procura per i Minorenni.

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il Questore di Latina ha recentemente adottato una misura di prevenzione nei confronti di quattro minori stranieri, tutti ospiti di una casa famiglia di Terracina. L’iniziativa si inserisce nell’ambito di un’attenta valutazione dei fatti che hanno messo a rischio l’ordine e la sicurezza pubblica nella zona.

L’episodio allo stabilimento balneare

L’episodio che ha portato all’emissione degli avvisi orali si è verificato alcune settimane fa presso un noto stabilimento balneare di Terracina. Secondo la ricostruzione fornita dalle autorità, quattro ragazzi minorenni, tutti di nazionalità straniera, si sono resi responsabili di una aggressione ai danni di due giovani donne. Durante l’alterco, uno dei minori ha persino estratto un coltello, minacciando le vittime e aggravando la gravità della situazione.

L’intervento della Polizia e il riconoscimento dei responsabili

Non appena ricevuta la segnalazione dell’accaduto, una volante del Commissariato di Terracina si è recata tempestivamente sul luogo dell’episodio. Gli agenti hanno individuato poco distante dallo stabilimento i quattro ragazzi, che sono stati successivamente riconosciuti dalle vittime come autori della aggressione. Le due donne hanno raccontato di essere state seguite dal gruppo di stranieri fino allo stabilimento balneare, dove la presenza di alcuni amici ha portato a un invito ad allontanarsi rivolto ai minori. Tuttavia, la richiesta ha scatenato una reazione violenta, culminata con la minaccia armata da parte di uno dei giovani.

Le motivazioni dietro il provvedimento

Il Questore di Latina ha deciso di emettere l’avviso orale nei confronti di tutti e quattro i minori coinvolti, nell’ambito delle attività di prevenzione delle condotte pericolose. L’obiettivo principale del provvedimento è quello di scoraggiare il ripetersi di comportamenti simili e di tutelare la sicurezza dei cittadini. L’avviso orale rappresenta un richiamo formale a mantenere una condotta conforme alla legge e avverte i destinatari sulle possibili conseguenze in caso di recidiva.

La segnalazione alla Procura per i Minorenni

Oltre all’emissione degli avvisi orali, la Polizia ha provveduto a segnalare l’accaduto alla Procura per i Minorenni. L’autorità giudiziaria valuterà ora se adottare ulteriori provvedimenti nei confronti dei quattro minori, alla luce della gravità dei fatti e della necessità di tutelare la collettività. La segnalazione rappresenta un passaggio fondamentale per garantire che l’episodio non resti impunito e che vengano adottate tutte le misure necessarie per prevenire il ripetersi di simili comportamenti.

La posizione dei quattro minori sarà ora valutata dalla Procura per i Minorenni, che potrebbe disporre ulteriori accertamenti o misure di tutela. L’obiettivo delle istituzioni è quello di favorire il recupero e il reinserimento sociale dei ragazzi, evitando che episodi di violenza o minacce si ripetano in futuro. Allo stesso tempo, resta alta l’attenzione delle forze dell’ordine sul territorio, con controlli mirati e iniziative di sensibilizzazione rivolte ai giovani.

