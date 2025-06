Terracina, spaccio di cocaina in un locale pieno di giovanissimi: 3 anni di divieto per il pusher col coltello

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un giovane di Terracina è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e gli è stato imposto il divieto di frequentare locali pubblici per 3 anni. Il provvedimento è stato emesso dal Questore nell’ambito delle attività di contrasto ai reati nei luoghi della movida.

Dettagli dell’arresto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il giovane, nato nel 1991, era stato arrestato lo scorso maggio dai poliziotti del Commissariato di Terracina. Durante un’operazione mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, era stato trovato in possesso di droga nascosta in uno zaino, tra cui un campione di hashish e 21 involucri di cocaina.

Materiale sequestrato

Oltre alla droga, il giovane aveva con sé 4 bilancini e un coltello, motivo per cui era stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio.

Misure di prevenzione

In parallelo alle attività di polizia giudiziaria, la Divisione Anticrimine della Questura di Latina ha attivato procedimenti amministrativi per applicare misure di prevenzione. Queste misure mirano a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, specialmente in luoghi frequentati da giovani.

Divieto di accesso ai locali

Il giovane non potrà frequentare locali pubblici o aperti al pubblico, come pub, bar, ristoranti e discoteche, nel centro del Comune di Terracina per 3 anni. In caso di violazione, rischia la reclusione da 6 mesi a 2 anni e una multa da 10.000 a 24.000 euro.

