Torino, blitz nei minimarket: lavoratori in nero e prodotti illegali, raffica di multe per oltre 12.500 euro

È di oltre 12500 euro il totale delle sanzioni comminate durante un’operazione di controllo straordinario condotta dalla Polizia di Stato a Torino. L’operazione, mirata a contrastare l’illegalità diffusa, si è svolta nella giornata di ieri nelle aree circostanti la stazione Porta Nuova e le vie limitrofe.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha coinvolto diverse forze dell’ordine, tra cui il personale del Commissariato di P.S. San Secondo, il Reparto Prevenzione Crimine Piemonte, il Compartimento Polfer e le unità cinofile della Polizia di Stato. A supporto, hanno partecipato anche la Guardia di Finanza e la Polizia Locale.

Controlli e sanzioni

Durante l’attività, sono state controllate circa 150 persone e 4 esercizi commerciali. In particolare, il titolare di un minimarket situato in corso Stati Uniti è stato sanzionato per la presenza di un lavoratore non assunto regolarmente. Inoltre, sono state riscontrate violazioni amministrative che hanno portato a sanzioni per un totale di 1032 euro. È stato anche scoperto che il negozio esponeva in vendita un centinaio di prodotti accessori ai tabacchi senza la necessaria autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, portando al sequestro degli articoli e a una sanzione di 5000 euro.

Altri interventi

Un’altra sanzione di 5000 euro è stata elevata nei confronti del titolare di un minimarket di via Sacchi, dove sono stati trovati una trentina di articoli accessori ai tabacchi senza autorizzazione. Inoltre, la Polizia Locale ha comminato una sanzione di 1032 euro per la mancata esposizione del cartello dei prezzi di vendita dei prodotti.

Conclusioni

Complessivamente, nei 4 locali controllati sono state elevate sanzioni per oltre 12500 euro. L’operazione ha dimostrato l’efficacia della collaborazione tra diverse forze dell’ordine nel contrastare le violazioni amministrative e l’illegalità diffusa nella città di Torino.

