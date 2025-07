Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre fratelli sono stati arrestati per furto aggravato dopo aver rubato alluminio da un’azienda di Mordano (Bologna) e aver tentato la fuga in autostrada. L’episodio si è verificato nella mattinata di ieri, quando i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Imola sono intervenuti a seguito di una segnalazione di un imprenditore locale. I tre uomini, tutti disoccupati e pregiudicati, sono stati bloccati dopo un inseguimento sulla rampa di accesso dell’A14 in direzione Bologna. L’arresto è stato disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione che ha portato all’arresto dei tre fratelli è scattata in seguito a una tempestiva segnalazione da parte di un imprenditore della zona. L’uomo, accortosi del furto in corso nella sua azienda di Mordano, ha immediatamente allertato la Centrale Operativa dei Carabinieri di Imola e si è messo all’inseguimento dei sospetti con la propria auto.

L’inseguimento e l’intervento dei Carabinieri

Secondo quanto ricostruito, i tre fratelli, rispettivamente di 31 anni, 35 anni e 37 anni, tutti nati in Italia e domiciliati presso un campo nomadi dell’hinterland bolognese, sono stati sorpresi mentre stavano asportando cinque bidoni contenenti alluminio dall’interno dell’azienda. Una volta scoperti, i tre si sono dati alla fuga a bordo di un furgone grigio, dirigendosi a velocità sostenuta verso il casello autostradale “A14” di Imola.

Il recupero della refurtiva

Una pattuglia dei Carabinieri del Radiomobile di Imola si è prontamente diretta verso la zona segnalata e ha intercettato il veicolo in fuga, che aveva già superato la barriera di accesso all’autostrada. Dopo un breve inseguimento, il furgone è stato raggiunto e bloccato sulla rampa di accelerazione in direzione Bologna. La perquisizione del mezzo ha permesso di recuperare numerose barre e profili in alluminio anodizzato, alcune delle quali erano ancora contenute nei bidoni rubati. Il proprietario dell’azienda ha riconosciuto senza esitazione il materiale come proprio.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

Al termine delle operazioni di identificazione e delle procedure di rito, i tre fratelli sono stati arrestati con l’accusa di furto aggravato in concorso. Gli uomini, già noti alle forze dell’ordine per precedenti penali e attualmente disoccupati, sono stati condotti in camera di sicurezza in attesa del processo con rito direttissimo, come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna.

Il ruolo della collaborazione cittadina

L’episodio mette in evidenza l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. La prontezza dell’imprenditore nel segnalare il furto e nel fornire indicazioni precise ha permesso ai Carabinieri di intervenire tempestivamente e di assicurare alla giustizia i responsabili. Il recupero della refurtiva rappresenta un risultato significativo sia per la vittima che per la comunità locale, spesso colpita da episodi simili.

Il contesto: furti e sicurezza nelle aziende

Negli ultimi anni, le aziende della zona di Imola e dell’hinterland bolognese sono state più volte bersaglio di furti di materiali preziosi come l’alluminio, particolarmente ricercato per il suo valore sul mercato nero. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli e le attività di prevenzione, ma la collaborazione dei cittadini resta fondamentale per contrastare efficacemente questi reati.

Le indagini e i precedenti dei fermati

I tre fratelli arrestati risultano già noti alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro il patrimonio. La loro condizione di disoccupazione e la residenza presso un campo nomadi dell’hinterland bolognese sono elementi che gli investigatori stanno valutando per comprendere se il furto sia stato un episodio isolato o parte di una serie di azioni criminali organizzate.

Le reazioni della comunità

L’arresto dei tre responsabili è stato accolto con sollievo dagli imprenditori della zona, che da tempo chiedono maggiore sicurezza e controlli più serrati. L’episodio ha riacceso il dibattito sulla necessità di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nelle aree industriali e sulle misure di prevenzione da adottare per proteggere le aziende dai furti.

Conclusioni

L’operazione condotta dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Imola si è conclusa con il fermo di tre persone e il recupero della refurtiva. Il caso rappresenta un esempio di come la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine possa portare a risultati concreti nella lotta ai reati contro il patrimonio. Resta alta l’attenzione delle autorità per prevenire nuovi episodi e garantire la sicurezza delle attività produttive del territorio.

IPA