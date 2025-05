Un cardinale ha svelato perché Papa Leone XIV ha scelto proprio questo nome, "ce l'ha detto a cena"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

C’è un motivo ben preciso se Robert Francis Prevost ha scelto il nome pontificale di Leone XIV ed è correlato all’attività del predecessore, quel Leone XIII che fu l’autore nel 1891 dell’enciclica Rerum Novarum. Il testo è un vero e proprio manifesto sociale in difesa dei poveri e degli emarginati. E Prevost, come ha svelato un cardinale che l’ha conosciuto, intende seguire quella strada.

La cena fra il Papa e i cardinali

Il cardinale Ladislav Nemet, arcivescovo di Belgrado, ha spiegato tutto parlando ai microfoni dell’emittente croata Hrt.

Durante una cena tra cardinali, Prevost ha rivelato l’intenzione di dare priorità ai temi dell’emarginazione, della giustizia, della povertà, del lavoro e del lavoro.

“Io ho avuto l’onore di stare a tavola con lui, con altri cinque cardinali”, ha raccontato Nemet. “Ha detto anche che siamo dentro una nuova rivoluzione: ai tempi di Leone XIII era in corso una rivoluzione industriale, adesso è in corso la rivoluzione digitale”.

E ancora: “Oggi come ai tempi di Leone XIII c’è il problema dei posti di lavoro, perché la digitalizzazione porta ad una diminuzione di mano d’opera necessaria per il lavoro”.

Poi Nemet ha rievocato un fatto storico, legato al fatto che Leone XIII, quando era giovane, era solito frequentare una parrocchia guidata da padri agostiniani a Roma. E Robert Francis Prevost è egli stesso un agostiniano.

La battuta su Leone XIV

Poi una battuta: “Noi cardinali, scherzando, abbiamo trovato un’altra spiegazione. Finora c’era Francesco che parlava coi lupi. Adesso abbiamo un Leone, che caccerà i lupi”.

Leone XIV come Francesco

La conferma dell’indole e dell’orientamento del 69enne Robert Francis Prevost arriva anche da qualcuno che lo conosce molto bene, ovvero il fratello maggiore John.

Assediato dai giornalisti nella sua casa di New Lenox (Chicago), John Prevost si è detto certo che il fratello seguirà le orme di Papa Francesco: “Rob – ha dichiarato al New York Times – ha un’enorme sensibilità verso chi è emarginato, chi non ha voce. Credo che vorrà continuare il lavoro di Papa Francesco, con cui aveva un’amicizia sincera nata prima ancora di diventare vescovo”.