Robert Francis Prevost e l'ultimo messaggio inviato su WhatsApp all'amico prima di diventare Papa

L’ultimo messaggio scritto su WhatsApp dall’americano Robert Francis Prevost a un caro amico, padre Angel Camino, prima del conclave che ha portato alla fumata bianca mostra uno spaccato di intimità e di umanità dell’uomo divenuto Papa Leone XIV. A chi gli faceva l’in bocca al lupo prima del conclave, Prevost rispondeva così: “Grazie molte, Angel. Tutto è nelle mani di Dio”.

L’ultimo WhatsApp di Robert Francis Prevost

Lo spagnolo padre Angel Camino, vicario episcopale dell’Arcidiocesi di Madrid, ha raccontato l’aneddoto ai microfoni della radio Cadena Ser.

Il messaggio, ha rivelato Camino, è arrivato alle 23:48 del 6 maggio. “Ora posso raccontarlo pubblicamente”, ha detto il religioso.

Fonte foto: ANSA

Robert Francis Prevost, ora papa Leone XIV, ha trascorso diversi anni a Trujillo, nella regione di La Libertad, come educatore della fede, parroco, professore di seminario e vicario giudiziale

Poi qualche dettaglio in merito alla loro amicizia: “Abbiamo un gran rapporto, ci vogliamo molto bene”, ha spiegato padre Angel.

L’incontro e l’amicizia

I due si conobbero quando Robert Francis Prevost era priore generale dell’ordine di Sant’Agostino e mantennero “un rapporto epistolare molto intenso”, non avendo modo di vedersi spesso dati i loro rispettivi incarichi.

Camino ha descritto Leone XIV come “un uomo profondamente umano, profondamente educato, profondamente cristiano, agostiniano fino al midollo”, nonché una persona dotata di “carisma” e con un profilo di “pastore e missionario”.

“Sono convinto che Francesco può aver visto in lui un Papa”, ha aggiunto. Di certo, Francesco riconobbe in Robert Francis Prevost un uomo di eccellenti qualità, tanto che lo volle alla guida del Dicastero per i vescovi e della Pontificia Commissione per l’America Latina.

Il ricordo del vescovo peruviano

Le lodi di Prevost sono tessute anche da qualcun altro che lo conobbe bene, ovvero monsignor Edinson Edgardo Farfán Córdova, vescovo di Chiclayo, la cittadina del Perù settentrionale dove Prevost svolse gran parte della sua missione pastorale.

“Sono convinto che Papa Leone XIV continuerà il cammino di comunione e di vicinanza ai poveri che ha caratterizzato il pontificato di Francesco”, ha detto il vescovo.

“Fin dal suo arrivo in Perù, si innamorò del Paese. Lavorò a Chulucanas, Trujillo e Chiclayo, dove lasciò un segno spirituale e umano che molti di noi ricordano ancora. Ci sono foto di lui che attraversa le colline di Piura. Era un pastore tra la gente, un uomo con l’odore delle pecore”, ha raccontato Farfán.