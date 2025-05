Papa Leone XIV ha una nipote a San Severino Marche, si chiama Carmen Prevost: "Lo invito a casa mia"

Robert Francis Prevost, Papa Leone XIV, ha una lontana parente che vive in Italia. Si chiama Carmen Cecilia Cristina Prevost Navea, è nata a Mirtaflores, in Perù, nel 1961: ha 6 anni in meno del nuovo Pontefice (che nel Paese sudamericano ha trascorso gran parte della sua vita) e, da 10, vive a San Severino Marche, in provincia di Macerata. Dal Vaticano dista circa 230 chilometri, distanza tutt’altro che proibitiva: per questo, Carmen ha deciso di invitarlo a casa “per provare i piatti peruviani”.

La parentela col Papa

In un video diffuso da ANSA, Carmen Prevost ha spiegato la parentela con Papa Leone XIV: “Qua siamo tutti felici per la designazione di Papa Robert: è vero che non ci conosciamo, però dividiamo la stessa famiglia Prevost per un trisavolo. Invito Papa Robert a casa mia a provare i piatti peruviani: un abbraccio forte, ti aspetto”.

Il parente che li lega è un bisnonno, collegato al ramo francese della famiglia che ha rappresentanti anche in Canada, Inghilterra e Svizzera: “Nell’albero genealogico che conservo in Perù, quello della mia famiglia, c’è anche lui”.

L’emozione dopo l’elezione di Robert Francis Prevost

Carmen Prevost ha sottolineato che Papa Leone XIV “è uno della mia famiglia, un pastore dal cuore peruviano” e che già in passato “ho tentato di andare a trovarlo a Lima anni fa, ma non ce l’ho fatta, purtroppo”.

E ancora: “La sua nomina al soglio pontificio è stata una sorpresa grandissima per me e per i miei cari”.

Chi è Carmen Prevost

Carmen Prevost è nata nel 1961 a Mirtaflores, nella provincia di Lima, la capitale di quel Perù in cui il nuovo Pontefice ha trascorso gran parte della sua carriera, prima come missionario e poi come vescovo di Chiclayo.

La donna vive a San Severino Marche dal 2015, lì si è sposata con Massimo Massi, imprenditore che per tanti anni ha vissuto nella capitale peruviana.

Carmen Prevost è molto religiosa, fa parte della confraternita della Santissima Vergine Addolorata.

Il post del Comune di San Severino Marche

Le sue consorelle, dopo l’elezione papale, sono corse dalla sindaca di San Severino Marche, Rosa Piermattei, per condividere l’emozione di avere nel loro gruppo di preghiera una nipote del nuovo Pontefice.

Il Comune, sui social, ha condiviso proprio il legame di parentela tra i due Prevost attraverso un post:

