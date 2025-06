Vasile Frumuzache potrebbe essere un serial killer, l'ipotesi di altre vittime oltre Denisa e Ana Maria

Vasile Frumuzache potrebbe essere un serial killer, ma gli inquirenti viaggiano ancora sul campo delle ipotesi. Il dubbio per il momento non ha risposta e sarebbe affrettato trovarla mentre le indagini sono ancora in corso. Tutto è esploso quando il 32enne, vigilante apparentemente insospettabile, dopo aver confessato il femminicidio di Maria Denisa Adas Paun ha riferito di aver ucciso un’alta donna, Ana Maria Andrei, un anno prima. E il mistero della scomparsa di Ana Maria è stato risolto proprio da lui, che ha indicato il luogo in cui aveva nascosto il cadavere e le modalità con cui ha strappato la prima vittima alla vita. Due donne, due sex worker, entrambe romene. Un profilo comune per le vittime, un filo rosso che collega i due femminicidi.

Vasile Frumuzache è un serial killer?

Come anticipato, il dubbio resta tale. Almeno per il momento. Ciò che è dato sapere, ed è fatto di oggettività, è che Vasile Frumuzache, arrestato dopo il rinvenimento del cadavere di Maria Denisa Adas Paun, ha confessato sia il delitto della 30enne scomparsa tra il 15 e il 16 maggio che il femminicidio di Ana Maria Andrei, di cui si erano perse le tracce dal 1° agosto 2024.

Come sottolinea il Corriere della Sera, diversi sono i punti in comune tra le due vittime. Entrambe romene, entrambe sex worker e di entrambe è stato nascosto il cadavere. I due corpi giacevano a non troppa distanza l’uno dall’altro, nei pressi di un casolare a Montecatini Terme (Pistoia).

"Sembrava preciso, ma nessuno ha mai capito cosa gli piacesse o meno", dichiara una collega di Frumuzache al Corriere Fiorentino. Gli inquirenti, ora, dovranno capire se dietro l’apparente normalità ostentata dal 32enne sui social vi siano altre vittime, oltre a quelle da lui indicate.

All’Adnkronos una fonte investigativa fa sapere: "Stiamo valutando eventuali collegamenti con casi di donne scomparse soprattutto nell’ambito della prostituzione".

I femminicidi di Maria Denisa Adas Paun e Ana Maria Andrei

Il cadavere di Maria Denisa Adas Paun è stato rinvenuto il 5 giugno nei pressi di un casolare abbandonato a Montecatini Terme (Pistoia). Incastrato da tabulati, gps e telecamere di videosorveglianza, Vasile Frumuzache ha confessato di averla uccisa nella notte tra il 15 e il 16 maggio – una data corrispondente alla scomparsa della 30enne – strangolandola. Dopo averle tolto la vita, il 32enne l’ha decapitata con un coltello e ha nascosto il corpo sezionato all’interno di un sacco dell’immondizia nascosto in un trolley di proprietà della vittima. Il tutto sarebbe avvenuto all’interno di un residence di Prato che la donna aveva preso in affitto per incontrare alcuni clienti.

Poi avrebbe caricato il macabro bagaglio nella sua Golf e si sarebbe diretto verso Montecatini Terme, dove infine avrebbe abbandonato il corpo. Secondo la sua confessione l’avrebbe uccisa perché Adas Paun l’avrebbe ricattato, ipotesi smentita da un’amica della vittima.

In un secondo interrogatorio il 32enne ha confessato di aver ucciso anche Ana Maria Andrei, anch’ella romena e sex worker, il 1° agosto 2024. L’avrebbe uccisa a coltellate perché la donna tentava di scappare. Nella sua abitazione Frumuzache conservava ancora l’auto della prima vittima.

Cos’è un serial killer

Nei fatti, un assassino seriale si distingue per l’uccisione multipla in più tempi, circa uno per ogni vittima (Zodiac e il Mostro di Firenze, ad esempio, uccidevano due vittime ad ogni evento criminale).

Sul sito della Polizia Penitenziaria, ad esempio, sotto la voce "serial killer" si considera la presenza di "tre o più vittime", mentre uno studio riportato dalla collega Alessia Seminara su UniD sottolinea che sul numero di vittime necessario per parlare di assassino seriale il dibattito tra gli esperti è ancora aperto.

Nei fatti, Vasile Frumuzache avrebbe ucciso due donne ma – ribadiamo – gli investigatori sono al lavoro per eventuali collegamenti con casi di scompasa di altre donne.