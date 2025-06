Il killer di Maria Denisa Adas Paun confessa un altro omicidio: trovati resti di una donna scomparsa nel 2024

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Sono le prime ore delle indagini sul femminicidio di Maria Denisa Adas Paun, eppure arriva un altro colpo di scena. Il killer reo confesso, Vasile Frumuzache, avrebbe già ucciso. La prima vittima sarebbe un’altra donna, Ana Maria Andrei, scomparsa nell’agosto del 2024. Il 32enne romeno lo avrebbe riferito nel corso di un secondo interrogatorio.

Il killer confessa un altro omicidio: il colpo di scena

Nel pomeriggio di giovedì 5 giugno è arrivato un altro colpo di scena. Vasile Frumuzache, reo confesso del femminicidio di Maria Denisa Adas Paun, in un secondo interrogatorio ha confessato di avere già ucciso.

La sua prima vittima sarebbe Ana Maria Andrei, scomparsa da Montecatini Terme (Pistoia) il 1° agosto 2024. Il 32enne, dunque, ha fornito agli inquirenti le indicazioni per individuare il punto in cui avrebbe nascosto il corpo della donna.

I carabinieri si sono dunque portato sul luogo indicato dal 32enne. Si tratterebbe – scrive RaiNews – di un punto immediatamente prossimo al casolare abbandonato in cui è stato rinvenuto il cadavere decapitato di Maria Denisa Adas Paun.

Come riporta Fanpage i militari si sono recati anche presso l’abitazione di Frumuzache, dove hanno rinvenuto un’automobile probabilmente appartenuta a Ana Maria Andrei.

Trovato un secondo cadavere a Montecatini Terme

Nel punto indicato da Frumuzache i militari avrebbero dunque rinvenuto un secondo cadavere. Secondo gli inquirenti potrebbe trattarsi di Ana Maria Andrei, una prostituta di nazionalità romena la cui scomparsa era stata denunciata il 1° agosto 2024 da una parente che non aveva più sue notizie.

In sede di interrogatorio il 32enne avrebbe raccontato di aver ucciso Andrei a coltellate perché "voleva provare a scappare". Sui resti rinvenuti a Montecatini Terme verrà disposto l’esame del Dna per confermare la corrispondenza con quello della dona scomparsa.

Il femminicidio di Maria Denisa Adas Paun

La spirale di orrore di Frumuzache è emersa il 4 giugno, quando i militari lo hanno fermato a seguito del rinvenimento dei resti di Maria Denisa Adas Paun, 30enne romena di cui si erano perse le tracce nella notte tra il 15 e il 16 maggio. In poche ore gli inquirenti hanno fermato il 32enne, incastrato dai tabulati telefonici, dalle telecamere di videosorveglianza e dal gps dell’assicurazione installato sulla sua Volkswagen Golf.

Incalzato dagli inquirenti coordinati dal procuratore Luca Tescaroli, Vasile Frumuzache ha infine confessato: avrebbe ucciso la 30enne strangolandola per poi decapitarla e nasconderne il corpo all’interno di un sacco dell’immondizia chiuso in un trolley bianco di proprietà della vittima.

I due si erano incontrati a Prato, in un residence preso in affitto da Denisa, per un incontro sessuale fissato dal killer tramite un’app di incontri. Secondo la versione del reo confesso la donna lo avrebbe ricattato chiedendogli 10 mila euro, senza i quali avrebbe raccontato alla moglie del loro appuntamento sessuale.